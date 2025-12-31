Ηρακλής: Οριστική συμφωνία με Γιώργο Πετράκη

Ο Γιώργος Πετράκης θα είναι ο νέος προπονητή του Ηρακλή, αφού οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια, με τον Έλληνα τεχνικό να διαδέχεται τον Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς.

Πέμπτος προπονητής για τον «Γηραιό» θα είναι ο γιος του Γιάννη Πετράκη, Γιώργος προκειμένου να οδηγήσει τους «Κυανόλευκους» στη Super League, αφού υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας, καθώς το κλίμα ήταν ήδη στραβό μετά και την εξάρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Πετράκης θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τον Ηρακλή την Παρασκευή (2/1), διότι την πρωτοχρονιά οι Θεσσαλονικείς έχουν ρεπό.

Θυμίζουμε πως ο 37χρονος τεχνικός ήταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της ΑΕΛ και μαζί του αναμένεται να βρίσκεται ο Αμρ Ουάρντα, αφού θα αποτελέσει παρελθόν από τους «Βυσσινί».