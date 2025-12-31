Μακεδονικός: Πρώτη κίνηση ο Γκούμας, δανεικός από την ΑΕΚ

Ο 22χρονος τερματοφύλακας Δημήτρης Γκούμας θα αποτελέσει την πρώτη χειμερινή μεταγραφή του Μακεδονικού, με τον νεαρό γκολκίπερ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Ο Γκούμας θα ενισχύσει την ύστατη προσπάθεια των «πράσινων» της Θεσσαλονίκης για παραμονή στην κατηγορία, κάτι εξαιρετικά δύσκολο με τα τωρινά δεδομένα.

Γεννήθηκε στη Λάρισα, όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Πλίτση και στη συνέχεια εντάχθηκε σε αυτήν της ΑΕΛ, πριν φύγει σε ηλικία 16 ετών για το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα για τη Γερμανία.

Εκεί αγωνίστηκε αρχικά στην Κ17 της SV Planegg-Krailling και στη συνέχεια στην Κ19 της Νυρεμβέργης και στην πρώτη ομάδα της FSV Zwickau.

Το καλοκαίρι του 2022 εντάχθηκε στη δεύτερη ομάδα της Γκρόιτερ Φιρτ, με την οποία πραγματοποίησε 21 συμμετοχές έως το καλοκαίρι του 2024 που τον απέκτησε η ΑΕΚ.

