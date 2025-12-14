Παράδειγμα προς αποφυγή

Η περίπτωση του διαιτητή Τάσου Σιδηρόπουλου είναι απολύτως ενδεικτική πως ένας έξυπνος και ικανός άνθρωπος μπορεί να πετάξει στα σκουπίδια όλη την καριέρα του. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Ο μοναδικός Έλληνας ελίτ ρέφερι «κατάφερε» να υποβιβαστεί στα 46 του χρόνια! Επιλέγοντας να σφυρίζει στο Κατάρ και να συνεχίζει με ανεπιτυχείς διαιτησίες στο εγχώριο πρωτάθλημα, λειτούργησε αυτοκαταστροφικά. Αν είχε κρεμάσει τη σφυρίχτρα του μόλις πριν από έναν χρόνο, όλα θα ήταν καλώς καμωμένα.

Και να σκεφτείτε ότι ο Σιδηρόπουλος πέρασε όλες τις μεγάλες δυσκολίες της ζωής. Μεγαλωμένος σε ορφανοτροφείο, έφτασε στην κορυφή της διαιτητικής πυραμίδας το 2015, παρότι τρία χρόνια νωρίτερα τον είχε πλήξει μια μνημειώδης τηλεφωνική συνομιλία που καταγράφηκε από τον υπερκοριό της ΕΥΠ. Αν ζούσε σε άλλη χώρα, θα του έπαιρναν τη σφυρίχτρα. Στην Ελλάδα, τον έκαναν ελίτ!

Η αλήθεια είναι ότι ζήτησε συγγνώμη αρκετά χρόνια αργότερα γι’ αυτή τη συνομιλία, όπου αποθέωνε αντιπρόεδρο ΠΑΕ και έλεγε κολακευτικά λόγια για την ομάδα του, προκειμένου να μείνει ανέγγιχτος από εξωθεσμικές παραγοντικές επιρροές. Τότε όλοι θεώρησαν ότι αυτή η συγγνώμη ήταν ειλικρινής και η διαιτητική ικανότητα του Σιδηρόπουλου θα αποτελούσε το πρόκριμα για μια ανέφελη καριέρα.

Λάθεψαν.

Συνέχισε να λειτουργεί συγκυριακά και ωφελιμιστικά, επιλέγοντας πάντα να ταυτίζεται με τον ισχυρό. Όμως κάποια στιγμή βρέθηκε στη μέση της σύγκρουσης των ισχυρών. Κι όπως λέει ο λαός, όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνει ο βάτραχος.

Ακόμη κι έτσι, ο Σιδηρόπουλος θα μπορούσε να φύγει με το κεφάλι ψηλά. Είχε μια μοναδική ευκαιρία το προηγούμενο καλοκαίρι να κρεμάσει τη σφυρίχτρα του και να αναμιχθεί στα διοικητικά της Ενωσης Διαιτητών, με μελλοντικό όραμα να γίνει ο πρώτος Ελληνας αρχιδιαιτητής. Ούτε αυτό το κατάφερε γιατί πίστεψε πως είναι ο Μπριχ. Όμως ζει στην Ελλάδα. Όχι στη Γερμανία. Ούτε καν στην Ολλανδία, όπου η σχέση του με τον καλοκαιρινό θιασώτη της Ρόδου Κάιπερς είναι ιδιαιτέρως στενή.

Σε κάθε περίπτωση ο Σιδηρόπουλος καταλήγει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και πρέπει να αναθεωρήσει τις απόψεις του. Εχασε το μεγαλύτερο κομμάτι ανοχής όχι μόνο από τις ομάδες, αλλά και από τους συναδέλφους του. Ενας από τους καλύτερους του φίλους, ο Βασίλης Φωτιάς, έπαψε να σηκώνει το τηλέφωνο.