Ο ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα στην Τούμπα κόντρα στη Λέγκια μπροστά σε 3.000 κόσμο, αν και προηγήθηκε, μία στιγμή αδράνειας και μία αποβολή, έγειραν την πλάστιγγα και έδωσαν την πρόκριση στους Πολωνούς (1-2).

Μπορεί η πρόκριση να χάθηκε, αλλά το μέλλον ανήκει στα «αετόπουλα».

Η πιο μεγάλη ώρα έφτασε για τα «αετόπουλα», τα οποία φιλοξένησαν τη Λέγκια στην Τούμπα, σε ένα όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή που μεγαλώνει στα φυτώρια του ΠΑΟΚ.

Με μία έκπληξη η ενδεκάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη, με τον Κώστα Τουρσουνίδη να παραμένει στον πάγκο και τον Μπάλντε να ξεκινάει στο «δέκα». Στα πλευρά Ντούνγκα-Τσιφούτης με τον Στύλο να ξεκινάει στην κορυφή, εν τη απουσία του Ανέστη Μύθου.

Ο Μπελερής στο τέρμα, με τους Τσιότα, Κοσίδη, Μπαταούλα και Πολυκράτη στην άμυνα από τα δεξιά προς τ΄αριστερά και τους Σνάουτσνερ-Γκιόκα στα χαφ.

Για τη φιλοξενούμενη Λέγκια, ο Μπιεντούγκα ήταν ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Κοσλόρεκ, Λεσζίνσκι και Λαουρίν στην τριάδα της άμυνας. Στα «πλευρά» ξεκίνησαν οι Τσογιέσκι και Μικάνοβιτς, στα χαφ οι Μόζιε Ρουζκίεβιτς, ενώ η τριάδα μεσοεπιθετικά αποτελούνταν από τους Κόβατσικ, Σαλέτρα και Μίζερα.

«Ασύνδετος» ΠΑΟΚ, ευκαιρίες Λέγκια και 0-0

Δίχως φαντασία και δίχως... χρώμα ο ΠΑΟΚ στο πρώτο 45λεπτο. Ανώτερη η Λέγκια στην έναρξη του ματς, χάνοντας στο 8ο λεπτό καλή ευκαιρία με τον Κόβατσικ, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από Τσιότα και Μπαταούλα, σούταρε αλλά ο Μπελερής είπε «όχι».

Το κέντρο «έλεγε» Λέγκια με τους Ρουζκίεβιτς-Μόζιε να υπερτερούν των Γκιόκα-Σνάουτσνερ και τους χαφ της πολωνικής ομά΄δας να δοκιμάζουν δύο καλά σουτ που κατέληξαν λίγο άουτ, στο 13΄και στο 23΄αντίστοιχα.

Ο Δικέφαλος... εμφανίστηκε στην Τούμπα στο 16΄, με το σουτ του Στύλου να είναι αδύναμο και τον Μπιεντούγκα να μπλοκάρει, όπως χωρίς πρόβλημα μπλόκαρε και το σουτ του Μπάλντε πέντε λεπτά αργότερα.

Τελευταία φάση για τους παίκτες του Τσιαπακίδη η κεφαλιά στο 41΄του Τσιότα που έφυγε ψηλά για το 0-0 του ημιχρόνου. Το ματς «φώναζε» για αλλαγές με τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετές εναλλακτικές στον πάγκο, όπως οι Μπέρδος, Τουρσουνίδης, Αρετής μεσοεπιθετικά αλλά και ο Παπαδόπουλος στο κέντρο.

Ανατροπή και πρόκριση για τη Λέγκια

Ο ΠΑΟΚ μπήκε τελείως διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο, με άλλη ψυχολογία και τελείως διαφορετικό μομέντουμ. Στο 48΄απείλησε με κεφαλιά του Μπαταούλα και πέντε λεπτά αργότερα «χτύπησε».

Εξαιρετική συνεργασία από τα αριστερά με Πολυκράτη-Ντούνγκα, ο δεύτερος σέντραρε και ο Στύλος με καταπληκτικό τελείωμα «έγραψε» το 1-0. Ο ίδιος παίκτης στο 71΄δοκίμασε τα πόδια του δίχως αποτέλεσμα με τον Δικέφαλο να κυριαρχεί πλήρως και να μην φαντάζεται επ ουδενί το τι ακολούθησε στη συνέχεια.

Στο 75ο λεπτό πρώτη αδράνεια στην «ασπρόμαυρη» άμυνα από τα αριστερά, με τον Μόζιε να πατάει περιοχή, να δίνει στον Πιάστα και αυτός με ένα περίεργο τελείωμα και με αρκετές κόντρες να ισοφαρίζει για τη Λέγκια. Οκτώ λεπτά αργότερα «τέλειωσαν» όλα.

Φάουλ του Τσιότα λίγο έξω από την περιοχή και αποβολή για τον δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ σε μία αυστηρή απόφαση από τον Σκωτσέζο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Κόβατσι, ο οποίος με άψογο τελείωμα έκανε το 1-2 και «σφράγισε» την πρόκριση.

Τελικό 1-2 για τη Λέγκια που βρίσκεται ήδη στους «32» του Youth League, με τα «αετόπουλα» να κερδίζουν το χειροκρότημα από 3.000 φίλους που βρέθηκαν στην Τούμπα και να στρέφεται στις εγχώριες διοργανώσεις που στοχεύει στο νταμπλ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Τσιαπακίδης): Μπελερής, Τσιότας, Μπαταούλας, Κοσίδης, Πολυκράτης, Γκιόκα, Σνάουτσνερ(72΄Παπαδόπουλος), Τσιφούτης(63΄Μπέρδος), Μπάλντε(85΄Αβράμπος), Ντούνγκα(72΄Αρετής), Στύλος(72΄Κρομμύδας).

Λέγκια Βαρσοβίας (Γκοραγέφσκι): Μπιεντούγκα, Κοσλόρεκ, Λεσζίνσκι, Λαουρίν, Τσογιέσκι(74΄Φόκς), Μικάνοβιτς(90΄Χριστόπουλος), Μόζιε, Ρουζκίεβιτς, Κόβατσικ, Σαλέτρα(71΄ Πιάστα), Μίζερα.