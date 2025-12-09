Live streaming & chat: ΠΑΟΚ - Λέγκια Βαρσοβίας

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UEFA YOUTH LEAGUE
Γήπεδο Τούμπας / Cosmote Sport 3HD
Δεύτερος αγώνας / 2-1 το πρώτο ματς
Δεύτερος αγώνας / 2-1 το πρώτο ματς
ΠΑΟΚ
1 2
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LEGIA WARSAW
Διαιτητης
- Ντάβιντ Ντίκινσον (Σκωτία)
Βοηθοι
- Τζόναθαν Μπελ (Σκωτία)
- Κάλουμ Σπενς (Σκωτία)
Τεταρτος
- Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλα)
Σκορερς
- 53' Στύλος
Κιτρινες καρτες
- 56' Γκιόκα
- 77' Μπάλντε
- 78' Τσιότας
- 90+4' Κοσίδης
Κοκκινες καρτες
- 82' Τσιότας
Σκορερς
- 75' Πιάστα
- 83' Κόβατσικ
Κιτρινες καρτες
- 38' Μόζιε
- 77' Μικάνοβιτς
- 84' Κόβατσικ