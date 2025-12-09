Live streaming & chat: ΠΑΟΚ - Λέγκια Βαρσοβίας

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UEFA YOUTH LEAGUE
Γήπεδο Τούμπας / Cosmote Sport 3HD
Δεύτερος αγώνας / 2-1 το πρώτο ματς
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
1 2
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Legia Warsaw
LEGIA WARSAW
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Διαιτητης
  • Ντάβιντ Ντίκινσον (Σκωτία)
Βοηθοι
  • Τζόναθαν Μπελ (Σκωτία)
  • Κάλουμ Σπενς (Σκωτία)
Τεταρτος
  • Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλα)
Σκορερς
  • 53' Στύλος
Κιτρινες καρτες
  • 56' Γκιόκα
  • 77' Μπάλντε
  • 78' Τσιότας
  • 90+4' Κοσίδης
Κοκκινες καρτες
  • 82' Τσιότας
Σκορερς
  • 75' Πιάστα
  • 83' Κόβατσικ
Κιτρινες καρτες
  • 38' Μόζιε
  • 77' Μικάνοβιτς
  • 84' Κόβατσικ

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