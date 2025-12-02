Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Εκτός Εθνικής Καμερούν ο Ονάνα

Το Καμερούν άφησε εκτός τον τερματοφύλακα Αντρέ Ονανά από την αποστολή για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που ξεκινά αυτόν τον μήνα στο Μαρόκο.

Ο Ονανά, που αγωνίζεται δανεικός στην Τραμπζονσπόρ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι ένας από τους αρκετούς έμπειρους παίκτες που κόπηκαν από το τουρνουά (21 Δεκεμβρίου - 18 Ιανουαρίου), μεταξύ των οποίων και ο επιθετικός Βενσάν Αμπουμπακάρ, ο οποίος υπήρξε βασικό στέλεχος της ομάδας τα τελευταία 15 χρόνια.

Οι αλλαγές έρχονται μετά τον αποκλεισμό του Καμερούν από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Ο εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μπράιαν Εμπεουμό βρίσκεται στην αποστολή, όπως και ο μέσος της Μπράιτον Κάρλος Μπαλέμπα.

Αναλυτικά η αποστολή του Καμερούν για τα τελικά του African Cup of Nations:

-Τερματοφύλακες:

Ντέβις Επασί (Ντιναμό Βουκουρεστίου), Σιμόν Ομοσόλα (Σεντ Ελουά Λουποπό), Σιμόν Νγκαπαντουετνμπού (Μονπελιέ), Εντουάρ Σομπάνγκ (Κολόμπ Ντι Ντζα)

-Αμυντικοί:

Σαμουέλ Κόττο (Γάνδη), Ζερζινό Νιαμσί (Λοκομοτίβ Μόσχας), Ζαν-Σαρλ Καστελέτο (Αλ-Ντουχαΐλ), Νουχού Τόλο (Σιάτλ Σάουντερς), Φλαβιέν Ενζό Μπογιομό (Οσασούνα), Μαχαμαντού Ναγκιντά (Ρεν), Κρίστοφερ Ου (Σπαρτάκ Μόσχας), Τζούνιορ Τσαμαντέου (Στόουκ Σίτι), Ντάρλιν Γιονγκουά (Λοριάν)

-Μέσοι:

Μαρτέν Ντζιέ (Ραπίντ Βιέννης), Κάρλος Μπαλέμπα (Μπράιτον & Χόουβ Άλμπιον), Αρτύρ Αβόμ (Λοριάν), Έρικ-Τζούνιορ Ντινά Εμπιμπέ (Μπρεστ), Μπρις Αμπινά (Βαλερένγκα), Ζαν Τζούνιορ Ονανά (Τζένοα), Ολιβιέ Κεμέν (Ιστανμπούλ Μπασακσεχίρ)

-Επιθετικοί:

Μπράιαν Εμπεουμό (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Κριστιάν Μπασογκόγκ (Αλ-Οχντούντ), Ζορζ-Κεβέν Ν’Κουντού (Αλ-Ντιρίγια), Ντάνι Νάμασο (Οσέρ), Φρανκ Μάγκρι (Τουλούζ), Καρλ Έτα Εγιόνγκ (Λεβάντε), Κρίστιαν Κοφάνε (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Πάτρικ Σόκο (Αλμερία)