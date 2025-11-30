Τζούρισιτς: «Από την ήττα μαθαίνεις»

Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Παναθηναϊκό χαρακτήρισε «δώρο» το τρίτο γκολ στην ΑΕΚ.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς τόνισε ότι η ομάδα του δεν είχε τον έλεγχο του αγώνα, και στάθηκε στο γεγονός ότι αν και έπαιξε με αριθμητικό πλεονέκτημα έφτασε, προσωρινά, στην ισοφάριση.

Οι δηλώσεις του άσου του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ.

«Δεν είχαμε καθόλου τον έλεγχο του αγώνα, υπήρχε ένα πέναλτι που δεν μπορέσαμε να κάνουμε γκολ. Στο β’ ημίχρονο αλλάξαμε νοοτροπία, προσπαθήσαμε ακόμη και όταν παίξαμε με 10. Βάλαμε δύο γκολ αλλά δεχθήκαμε ένα τρίτο γκολ που ήταν δώρο, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Προσπάθησα να κάνω ότι μπορούσα αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Είμαστε σε μια διαδικασία που υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, θα υπάρξουν και ήττες. Ο κύριος Μπενίτεθ μας μιλάει, μας δείχνει τον τρόπο που πρέπει να στεκόμαστε, δείχνει πως ακριβώς να παίξουμε αλλά χρειάζεται περισσότερος χαρακτήρας και επιμονή. Το δείξαμε με τον ΠΑΟΚ όπου είχαμε την μπάλα, μπορέσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Από την ήττα μαθαίνεις, και αυτή αποτελεί μέρος της διαδικασίας. Θα προσπαθώ πάντα να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου»