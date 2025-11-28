Ένταση στην Αργεντινή: Βαριές ποινές στην Εστουδιάντες για το «pasillo»–διαμαρτυρία στη Ροζάριο

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Αργεντινή το πρωτοφανές περιστατικό στο ματς Ροζάριο Σεντράλ – Εστουδιάντες, με τους παίκτες της δεύτερης να τιμωρούνται για την άκομψη στάση τους κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου pasillo.

Σύμφωνα με τα αργεντίνικα ΜΜΕ, οι ποδοσφαιριστές της Εστουδιάντες κλήθηκαν από την ομοσπονδία (AFA) να τιμήσουν τη Ροζάριο, η οποία είχε κατακτήσει την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου στο Clausura, σχηματίζοντας το παραδοσιακό διάδρομο τιμής πριν από τη μονομαχία των «16». Οι φιλοξενούμενοι συμμορφώθηκαν, αλλά επέλεξαν έναν ιδιότυπο –και τελικά τιμωρητέο– τρόπο.

Τη στιγμή που οι παίκτες της Ροζάριο έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο, οι αντίπαλοί τους στάθηκαν με γυρισμένες πλάτες, θέλοντας έτσι να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Η χειρονομία θεωρήθηκε προσβλητική και η αντίδραση της AFA ήταν άμεση.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Argentinian football federation have suspended Estudiantes for doing the Guard of Honor for Rosario backwards.



• 6 month suspension for Juan Sebastian Verón as president



• 2 match suspension for Estudiantes players in 2026



• 3 months without the… pic.twitter.com/ExqKAFQLhd — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 27, 2025

Η ομοσπονδία δημοσίευσε πειθαρχικό πόρισμα, το οποίο —πέρα από τις ατομικές ποινές που ισχύουν ήδη για τη φάση των «16»— επιβάλλει σοβαρές κυρώσεις στην ίδια την Εστουδιάντες. Η πιο τρανταχτή αφορά τον πρόεδρο του συλλόγου, Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν, ο οποίος τιμωρείται με εξάμηνη απαγόρευση από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα. Η ποινή θα εφαρμοστεί στο Apertura του 2026, ώστε να μην επηρεαστεί το πρόγραμμα του 2025.

Παράλληλα, δέκα ποδοσφαιριστές της ομάδας τιμωρούνται με δύο αγωνιστικές, καθώς θεωρήθηκε ότι συμμετείχαν ενεργά στη «νοθευμένη» εκδοχή του pasillo που παρουσιάστηκε ως πράξη ασέβειας προς τη Ροζάριο Σεντράλ, αντί πράξης αναγνώρισης της επιτυχίας της.

Επιπλέον, ο αρχηγός της ομάδας, Σαντιάγο Μισαέλ Νούνιες, δέχθηκε πρόσθετη ποινή: για τρεις μήνες δεν θα μπορεί να αγωνιστεί ως αρχηγός σε κανένα επίσημο παιχνίδι, κάτι που επηρεάζει τη συμμετοχή του στη σεζόν της επόμενης χρονιάς.

Τέλος, ο σύλλογος θα καταβάλει και χρηματικό πρόστιμο για την παραβίαση κανονισμών, την έλλειψη σεβασμού και την απόκλιση από τις αρχές του fair play, με την AFA να υπογραμμίζει πως το Άρθρο 12 του Πειθαρχικού Κώδικα καλύπτει πλήρως τις παραβάσεις που διέπραξε η ομάδα.