Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Λάμπρου ο Βόλος (vid) 01-11-2025 18:44 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Βόλος ΝΠΣ Παναθηναϊκός ΠΡΟΣΩΠΑ Λάζαρος Λάμπρου 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES O Βόλος άνοιξε το σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο 23o λεπτό, με τον Λάζαρο Λάμπρου να παίρνει ανενόχλητος την κεφαλιά μέσα στην μικρή περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι. Δείτε το γκολ: Καινούρια θέση: Ο νέος ρόλος του Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ που έκανε το κοινό να παραμιλάει menshouse.gr Η νέα μεγάλη επένδυση Αλαφούζου instanews.gr Φεύγουν το Γενάρη: Οι 3 παίκτες που δεν υπολογίζει ο Μπενίτεθ, τελειώνουν οριστικά απ’ τον ΠΑΟ menshouse.gr Η μέρα που ο Μαραντόνα «έστησε» τη Νάπολι με εντολή της Μαφίας menshouse.gr Σπάνιο φαινόμενο για Οκτώβρη: Τι καιρό φέρνει ο αντικυκλώνας που εμποδίζει τις διαταραχές στην Ελλάδα instanews.gr Δεν το πίστευε κανείς: Ο Ευτύχης Μπλέτσας αποκάλυψε την ηλικία του αφήνοντας το κοινό του Φ. Λαμπρόπουλου με ανοιχτό το στόμα dailymedia.gr Εξαγορά-μαμούθ από το Netflix: Το περιεχόμενο εκατοντάδων εκατομμυρίων που προστίθεται στην πλατφόρμα dailymedia.gr Κοφτές ντρίπλες, σαραντάρες μπαλιές: Το 10άρι του μέλλοντος που ανέδειξε ο Μπένγκστον αναγκάστηκε να κόψει την μπάλα στα 26 του menshouse.gr Άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Λάμπρου ο Βόλος (vid) SHARE