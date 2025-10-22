Ηρακλής: Τι ισχύει για την υπόθεση Λουκίνα

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ απέρριψε την αίτηση της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλή, η οποία στρεφόταν κατά του πρώην ποδοσφαιριστή, Ιωάννη Λουκίνα - Ποια ήταν η ερμηνεία για την αίτηση των «Κυανόλευκων».

Η αίτηση του Ηρακλή περιλάμβανε δύο βασικά αιτήματα:

1. Να διαπιστωθεί από το Διαιτητικό Δικαστήριο ότι ο ποδοσφαιριστής έχει πλήρως εξοφληθεί.

2. Εφόσον αυτό δεν ισχύει, να υπάρξει σαφής προσδιορισμός του ύψους της οφειλής.

Ωστόσο, το Διαιτητικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ως αναρμόδιο να κρίνει και τα δύο αυτά σκέλη. Με απλά λόγια, το Δικαστήριο έκρινε πως δεν έχει την αρμοδιότητα να αποφανθεί για το αν έχει γίνει εξόφληση ή για το πόσο ακριβώς απομένει να καταβληθεί στον ποδοσφαιριστή.

Χωρίς άμεσες παρενέργειες για τον Ηρακλή

Η απόφαση δεν επιφέρει άμεσες πειθαρχικές ή αγωνιστικές κυρώσεις για τον Ηρακλή (όπως αφαίρεση βαθμών ή αποβολή από το πρωτάθλημα), καθώς δεν πρόκειται για προσφυγή του παίκτη, αλλά για πρωτοβουλία της ίδιας της ΠΑΕ να ξεκαθαρίσει τη νομική εικόνα της υπόθεσης.

Επόμενα βήματα

• Να στραφεί προς τη Super League 2, ζητώντας ερμηνεία της υπάρχουσας κατάστασης και της απόφασης.

• Παράλληλα, να αποτανθεί και στην ΠΕΟΔ της ΕΠΟ (Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών), προκειμένου να διευκρινιστεί αν και τι ακριβώς απομένει να πληρωθεί στον ποδοσφαιριστή.