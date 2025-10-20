Στιγματισμένος για δωροδοκία ο διαιτητής του Αρης-Παναθηναϊκός

Η εμπλοκή του Φέλιξ Τσβάιερ στο σκάνδαλο Χόιτσερ και ο τρόπος με τον οποίο έφτασε στο σημείο από την τιμωρία να σφυρίζει ημιτελικό Champions League.

Μόνο κρυστάλλινο δεν μπορεί κανείς να πει πως είναι το παρελθόν του διαιτητή Άρης – Παναθηναϊκός στο «Κλ. Βικελίδης». O Φέλιξ Τσβάιερ, με τη συνεργασία του συμπατριώτη του στο VAR, Γκίντερ Περλ, «έκλεισαν τα μάτια» στο κεφαλοκλείδωμα και τη λαβή ελληνορωμαϊκής πάλης του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ.

Ο Γερμανός διαιτητής πριν από 20 χρόνια είχε καταδικαστεί για δωροδοκία ώστε να βοηθήσει τη Βούπερταλ να νικήσει τους Ερασιτέχνες της Βέρντερ Βρέμης σε αγώνα Γ’ κατηγορίας της Γερμανίας.

Ο ρέφερι του Άρης – Παναθηναϊκός αποκλείστηκε για έξι μήνες με την τιμωρία του να μειώνεται και στη συνέχεια να αναιρείται, επειδή συνεργάστηκε με τις Αρχές και έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στο να γίνει πιο ολοκληρωμένο το κατηγορητήριο εις βάρους του περιβόητου, Ρόμπερτ Χόιτσερ. Ο συγκεκριμένος τον είχε προσεγγίσει και θεωρήθηκε ο εγκέφαλος στημένων αγώνων στη Γερμανία. Το περίφημο «σκάνδαλο Χόιτσερ» όπως έγινε γνωστό, με συνεργασία των αδερφών Σάπινα από την Κροατία.

Έκτοτε βέβαια, ο Τσβάιερ ανέβηκε κατακόρυφα στην ιεράρχηση και έφτασε στο σημείο πέρυσι να σφυρίζει τον ημιτελικό του Champions League, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Πριν τον αγώνα στο Παρίσι μάλιστα, η «Sun» ανέφερε για το θέμα:

«Το 2005 τιμωρήθηκε επειδή αποδέχθηκε χρηματικό ποσό από τον διαιτητή Ρόμπερτ Χόιτσερ, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνα στη Γερμανία.

Ο Τσβάιερ τότε ήταν βοηθός διαιτητή και δέχτηκε 250 λίρες (περίπου 360 ευρώ) για να επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Χόιτσερ λάμβανε χρήματα από κροατική στοιχηματική σπείρα που συνδεόταν με οργανωμένο έγκλημα. Ο Χόιτσερ αποβλήθηκε δια παντός από το ποδόσφαιρο και καταδικάστηκε σε 2 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση.

Ο Τσβάιερ τιμωρήθηκε με εξάμηνο αποκλεισμό από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα, αλλά στη συνέχεια επανήλθε και το 2009 έγινε διαιτητής στην Bundesliga».

Δείτε το δημοσίευμα της «Sun»