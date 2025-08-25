Επίσημα στη Μαρκό ο Κυριακίδης

Παίκτης της Μαρκό είναι και επίσημα ο Παύλος Κυριακίδης, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο ματς Κυπέλλου με τα Χανιά.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, Παύλο Κυριακίδη. Το νέο μας μεταγραφικό απόκτημα είναι 33 χρονων και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής καθώς και στο δεξί άκρο της άμυνας. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία από τα κορυφαία πρωταθλήματα της χώρας μας κάτι που πιστοποιεί και το πλούσιο βιογραφικό του.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν τα Χανιά και το πρωτάθλημα της Superleague 2 ενώ μεταξύ άλλων έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Νίκη Βόλου, Απόλλων Σμύρνης, ΟΦΗ, Ατρόμητο, Ηρακλή, Ζάκυνθο, Πανηλειακό, Κοζάνη και Μέγα Αλέξανδρο.

Ο Παύλος Κυριακίδης έχει πέρασμα και από το πρωτάθλημα της Κύπρου για λογαριασμό του Ερμή Αραδίππου. Το νέο μας απόκτημα πήρε χρόνο συμμετοχής και στο ματς Κυπέλλου με τα Χανιά δείχνοντας ότι αποτελεί μια μονάδα που μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στο δυναμικό μας.

Τον Καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε ότι καλύτερο.