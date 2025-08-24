Με το «8» του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό με τον αριθμό «8», που πέρσι είχε ο Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την «βόμβα» του Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ντύθηκε στα πράσινα για την φετινή σεζόν ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Από τις φωτογραφίες που συνόδευσαν την ανακοίνωση της μεταγραφής του έγινε γνωστό ότι ο Πορτογάλος χαφ θα αγωνίζεται στο «Τριφύλλι» με τον αριθμό «8», τον οποίον είχε πέρσι ο Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός εξακολουθεί φυσικά να απασχολεί τον Παναθηναϊκό, όμως εάν τελικά συνεχίσει και φέτος στην ομάδα, θα πρέπει να διαλέξει ένα άλλο νούμερο.