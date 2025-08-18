ΜΜΕ Ιταλίας: «Πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Μότα!»

Για πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΟΚ στην Μόντσα για την απόκτηση του Ντάνι Μότα, κάνουν λόγο τα ΜΜΕ της Ιταλίας.
Ο 27χρονος φορ έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Μόντσα μέχρι τον Ιούνιο του 2027, στην οποία αγωνίζεται τα πέντε τελευταία χρόνια, έχοντας περάσει από τις ακαδημίες των Εντέλα, Σασσουόλο και Γιουβέντους.
Ο Πορτογάλος επιθετικός, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της γειτονικής χώρας, «κλίνει προς το... όχι». Όπως σημειώνεται, θα προτιμούσε να παραμείνει στην Ιταλία».
🚨#Monza, offerta da 3M del #Paok per #DanyMota. L'attaccante portoghese verso il no. Vorrebbe restare in Italia.@sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 18, 2025