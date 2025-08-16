Την δεύτερη σερί φιλική ήττα του γνώρισε ο Ολυμπιακός, αυτή την φορά με 2-0 από την Ίντερ, πριν τις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στην πρόβα τζενεράλε εναντίον της Ίντερ, πριν την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος και έφυγαν από το Μπάρι με το 2-0 κατά τους.

Ο αγώνας

Η ιταλική ομάδα έδειξε από την αρχή πως θέλει να έχει τον ρυθμό και την κατοχή, κλείνοντας αμέσως κάθε διάδρομο στον Ολυμπιακό.

Αυτό είχε αποτέλεσμα για την ομάδα του Κιβού, αφού στο 16' βρήκε δίχτυα με γκολ του Ντιμάρκο μετά από όμορφη μπαλιά του Λαουτάρο.

Μετά το γκολ η Ίντερ συνέχισε να έχει την κατοχή και να περιορίζει αρκετά τους ερυθρόλευκους οι οποίοι δεν κατάφερναν να βρουν χώρους ώστε να δημιουργήσουν καλές ευκαιρίες για γκολ.

Η ιταλική ομάδα είχε συνεχώς ανεβάσματα στην περιοχή του Ολυμπιακού ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ, το οποίο όμως παρά τα καλά σουτ δεν ήρθε πριν την ανάπαυλα.

Το σύνολο του Κιβού μπήκε με την ίδια διάθεση και στο δεύτερο ημίχρονο, και στο 52' ο Ντάμφρις έκανε ένα σουτ που αποκρούστηκε, όμως ο Τουράμ πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα γκολ, κάνοντας το 2-0.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε να βγάλει αντίδραση, όμως η Ίντερ είχε διαβάσει σωστά το σύνολο του Μεντιλίμπαρ και αποσόβησε κάθε φάση που θα μπορούσε να έχει προϋποθέσεις.

Στα τελευταία λεπτά οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν ρυθμό, αφού η Ίντερ είχε χαλαρώσει, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι.

Ο αγώνας έληξε με την Ίντερ να παίρνει τη νίκη με 2-0, και τον Ολυμπιακό να φεύγει από το Μπάρι με μυαλό στην έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος, κλείνοντας τις υποχρεώσεις των φιλικών με ήττα, την δεύτερη σε σειρά.