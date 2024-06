Έμερι για τον αποκλεισμό της Άστον Βίλα από τον Ολυμπιακό: «Παραμέλησα το Conference γιατί επικεντρώθηκα στο Champions League»

Την δική του εκδοχή για τον λόγο που αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Conference League έδωσε ο Ουνάι Έμερι.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Άστον Βίλα ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι Άγγλοι παραμέλησαν το Conference διότι είχαν στο μυαλό τους πως θα τερματίσουν στην 4άδα στην Premier League, ώστε την επόμενη σεζόν να αγωνίζονται στο Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έμερι:

«Ήθελα να παίξω στον τελικό και ήθελα να κερδίσω τον τελικό. Δέχομαι όμως ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από εμάς. Είχαμε απορροφηθεί στο πως θα καταφέρουμε να προκριθούμε στο Champions League και το πως θα τερματίσουμε ψηλά στο πρωτάθλημα, ανταγωνιζόμενοι την Τότεναμ.

Ήμασταν δυναμικοί, παρά το γεγονός πως είχαμε πολλούς τραυματίες στην πορεία. Επικέντρωσα περισσότερο τις δυνάμεις μου και τις αποφάσεις μου στην προσπάθεια να μπω στο Champions League και παραμέλησα την προσπάθεια να φτάσουμε στον τελικό του Europa Conference League».

Emery: “I wanted to play a final, I wanted to win a final, but I accepted that the Olympiacos were better than us. We were immersed in the fight for the Champions League & the League — competing with Tottenham. We arrived in strength, we had many injured along the way. I focused… https://t.co/3WDp4bgZFk