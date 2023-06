Έχει πάρει δύο Τσάμπιονς Λιγκ στην Κωνσταντινούπολη χωρίς να παίξει ούτε λεπτό και μπράβο του!

Και μετάλλιο νικητή πήρε και το τρόπαιο με τα μεγάλα αυτά σήκωσε και το πανηγύρισε όπως έπρεπε και πολύ καλά έκανε ο τρίτος τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 38χρονος πορτιέρο μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει δύο Τσάμπιονς Λιγκ στο παλμαρέ του χωρίς να ιδρώσει. Κυριολεκτικά...

Ο Κάρσον ήταν τρίτος τερματοφύλακας και της Λίβερπουλ,το 2005, όταν είχε επικρατήσει της Μίλαν ξανά στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά από 18 χρόνια βρέθηκε ξανά στην Πόλη, ως μέλος της αποστολής της Σίτι και το πήρε ξανά!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 Scott Carson (37) is a x2 UEFA Champions League winner!



18 years apart — in 2005 with Liverpool and now 2023 with Man City.



Ironically enough, in the exact same stadium in Istanbul, Turkey... pic.twitter.com/4uDwheiCxY