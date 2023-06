O Ρικάρντο Σα Πίντο στον ΑΠΟΕΛ

Ο Σα Πίντο θα είναι ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ!

Ο 50χρονος Πορτογάλος μετέβη στην Κύπρο, συναντήθηκε με τη διοίκηση της ομάδας της Λευκωσίας και στις συζητήσεις επήλθε πλήρης συμφωνία ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, έχοντας ως βοηθό του τον Νούνο Μοράις! Σύμφωνα με πληροφορίες, γυμναστής θα είναι ο Χρήστος Σωτηρίου, ενώ παραμένει ως προπονητής τερματοφυλάκων ο Γιώργος Σκαθίτης.

Το who is who του Σα Πίντο

Μόνο άγνωστος δεν είναι ο Σα Πίντο στους ποδοσφαιρόφιλους, αφού έχει περάσει στο παρελθόν από τον Ατρόμητο και τον ΟΦΗ. Τη φετινή σεζόν ήταν προπονητής στην Esteghlal FC του Ιράν. Έχει περάσει επίσης από Μορεϊρένσε, Γκαζιαντέπ, Βάσκο Ντα Γκάμα, Μπράγκα, Λέγκια, Σταντάρ Λιέγης, Αλ Φατέχ, Μπελενένσες, Ερυθρό Αστέρα και Σπόρτινγκ Λισσαβόνας