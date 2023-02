Θλίψη: Βρέθηκε νεκρός στα ερείπια ο Ατσού

Ήταν δεδομένο πως οι ελπίδες ήταν ελάχιστες για τον Ατσού και τελικά το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τουρκία, ο Γκανέζος βρέθηκε νεκρός κάτω από τα ερείπια της πολυκατοικίας που έμενε μέχρι και τον φονικό σεισμό στην γειτονική χώρα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο μάνατζέρ του, που τόνισε πως «ο Κριστιάν Ατσού βρέθηκε και δυστυχώς έχει χάσει την ζωή του».

Ο Ατσού έπαιζε στην Χατάισπορ και έφυγε από την ζωή σε ηλικία 31 ετών. Στο παρελθόν έπαιξε - μεταξύ άλλων - σε Πόρτο, Έβερτον, Μάλα, Νιούκασλ και μέτρησε 65 συμμετοχές με την φανέλα της Εθνικής του ομάδας.

Christian Atsu scored this last minute winning goal for his team this month, And what we heard next is he has passed away.



