Όχι το VAR που θα περίμενε κάποιος: διαιτητής βλέπει επίμαχη φάση στο κινητό οπαδού! (vid)

Τίμιος διαιτητής σε αγώνα μικρότερης κατηγορίας στη Σερβία αποφάσισε να ακυρώσει γκολ αφού πρώτα είδε σε βίντεο την φάση και διαπίστωσε πως είχε κάνει λάθος.

Μόνο που το βίντεο δεν προβλήθηκε σε κάποια οθόνη που ήταν στημένη στο γήπεδο, αλλά στο κινητό ενός οπαδού, ο οποίος είχε την τύχη να τραβήξει με το κινητό του την φάση.

Παρακολουθώντας την φάση στο κινητό, το οποίο μάλιστα πήρε από τον φίλαθλο, ο διαιτητής είδε πως υπήρχε οφσάιντ στη φάση που σημειώθηκε το γκολ και έτσι το ακύρωσε.

A referee in the Serbian lower league disallowed a goal after going to watch a replay on a fans phone 😂 pic.twitter.com/v90ODqKCDV