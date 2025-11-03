Στις 16:00 η συνάντηση ΠΑΕ – ΑΣ ΠΑΟΚ: Στο τραπέζι το μνημόνιο συνεργασίας

Η σημερινή ημέρα (3/11) αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, καθώς επίκειται η συνάντηση ΠΑΕ - ΑΣ ΠΑΟΚ με φόντο τη Νέα Τούμπα στις 16.00.

Το απόγευμα της 3ης Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια εξαιρετικά σημαντική επαφή με φόντο το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου ο Ερασιτέχνης θα παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας στον ποδοσφαιρικό Δικέφαλο.

Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης στις διαδικασίες για τη νέα έδρα του ΠΑΟΚ.

Το μνημόνιο συνεργασίας αποτελεί βασικό βήμα για τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα σε ΑΣ και ΠΑΕ, τόσο σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του έργου όσο και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο πλευρών.

Η παράδοση του μνημονίου συνεργασίας θεωρείται η τελευταία θεσμική πράξη πριν την πλήρη ενεργοποίηση του σχεδίου για τη Νέα Τούμπα...