Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ερασιτέχνη με την πλευρά Μυστακίδη - Τι αναφέρει ο ΑΣ ΠΑΟΚ

Το πρωί της Δευτέρας (13/10) πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ανθρώπων του ΑΣ ΠΑΟΚ με εκπροσώπους της πλευράς Μυστακίδη - Τι αναφέρει η ενημέρωση του Ερασιτέχνη.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επικείμενης εισόδου του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, με τις δύο πλευρές να κάθονται στο τραπέζι για να ανταλλάξουν απόψεις για την «εκμετάλλευση» των γηπεδικών εγκαταστάσεων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στο PAOK Sports Arena, συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας μελών του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ, των κ.κ Ησαϊάδη, Καπετανάκη, Νικολαιδη, Πατρίδα, Παπαδοπούλου, Καρούση, Χατζηγεωργίου, Μπεκιάρη,Χασεκίδη και της νομικής συμβούλου Κατερίνας Γιαννακοπούλου, με εκπροσώπους του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Η προγραμματισμένη συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επικείμενης εμπλοκής του κυρίου Μυστακίδη με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη βελτίωση και την καλύτερη εκμετάλλευση των γηπεδικών εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του γηπέδου.

Τέλος συμφωνήθηκε να διεξαχθούν περαιτέρω συναντήσεις εργασίας, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εισόδου του κυρίου Μυστακίδη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».