Στους Σίξερς ο Τάκο Φολ, μαζί με Νέλσον και Τόμας

Τρεις νέες προσθήκες στο ρόστερ τους ανακοίνωσαν οι Φιλαδέλφεια 76ερς, με τον 30χρονο σέντερ Τάκο Φολ να ξεχωρίζει λόγω του εντυπωσιακού ύψους του, καθώς φτάνει τα 2,29 μέτρα.

Μαζί με τον Φολ, οι Σίξερς συμφώνησαν με τον γκαρντ Τζέιμιρ Νέλσον Τζούνιορ και τον φόργουορντ Σεντ Τόμας. Η ομάδα δεν έκανε γνωστές τις οικονομικές λεπτομέρειες των τριών συμφωνιών.

Ο Φολ, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Κίνα με τους Νίνγκμπο Ρόκετς. Στο παρελθόν έχει περάσει από το ΝΒΑ, φορώντας τις φανέλες των Μπόστον Σέλτικς (2019-21) και Κλίβελαντ Καβαλίερς (2021-22). Σε 37 συμμετοχές σε διάστημα τριών σεζόν, με μία παρουσία στην αρχική πεντάδα, είχε μέσο όρο 2,2 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 6,2 λεπτά συμμετοχής.

Ο 25χρονος Νέλσον προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στη G League με τους Στόκτον Κινγκς, έχοντας 18,9 πόντους, 3,4 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα μέσο όρο σε 25 αγώνες. Πρόκειται για τον γιο του παλαίμαχου NBAer Τζέιμιρ Νέλσον, ο οποίος αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου από το 2004 έως το 2018 με έξι διαφορετικές ομάδες και σήμερα κατέχει τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου των Σίξερς για θέματα μπασκετικών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τον Σεντ Τόμας, ο 23χρονος φόργουορντ είχε πέρυσι 12,5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 36 παιχνίδια με τους Ντέλαγουερ Μπλου Κόουτς, τη θυγατρική ομάδα της Φιλαδέλφεια στη G League. Στη φετινή Summer League αγωνίστηκε σε τέσσερα παιχνίδια με τους 76ερς, καταγράφοντας 4,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 15,5 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.