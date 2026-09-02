Aπίστευτο: Χάκερς έκλεψαν στοιχεία Σέρβων αθλητών - Στα «θύματα» ο Μιλουτίνοφ!

Μια σοβαρή παραβίαση στις βάσεις δεδομένων των σερβικών ομοσπονδιών ποδοσφαίρου και μπάσκετ, απασχολεί τις τελευταίες ώρες την Σερβία!

Όπως αποκάλυψε η σερβική έκδοση του BBC, χάκερς έκλεψαν τα προσωπικά στοιχεία 11.400 Σέρβων διεθνών τα οποία διακινούνται πλέον στο dark web από τους ανθρώπους που έκαναν την κλοπή.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι χάκερς με mail που απέστειλαν στις ομοσπονδίες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των αθλητών.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που διέρρευσαν τα στοιχεία τους, βρίσκονται οι: Αλεξάνταρ Μιτρόβιτς, Ντούσαν Τάντιτς, Στραχίνια Πάβλοβιτς, Φίλιπ Κόστιτς, Ντέγιαν Γιόβελιτς, καθώς και του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή των «πλάβι», Ντράγκαν Στοΐκοβιτς.

Όσον αφορά τους καλαθοσφαιριστές, οι χάκερς φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία των: Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Νικόλα Μιλουτίνοφ, Βάνια Μαρίνκοβιτς, Άλεξα Αβράμοβιτς και Βασίλιε Μίτσιτς.

Οι χάκερς, μάλιστα απείλησαν να δημοσιεύσουν τα στοιχεία, ζητώντας λεφτά για να μην το κάνουν κι, όταν διαπίστωσαν, ότι η απειλή τους δεν έπιασε, αποφάσισαν να τα διακινήσουν στο dark web!