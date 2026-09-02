Μεγάλη ευκαιρία για τον Τσιτσιπά

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.53) αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις (Νο.139) και ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμά στο Court 17, όχι πριν τις 23.30.
Θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο παικτών και όποιος περάσει στον τρίτο γύρο, θα παίξει στη συνέχεια με τον νικητή του αγώνα Λεχέτσκα-Σάμιουελ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος έχει να περάσει σε τρίτο γύρο Grand Slam από το Roland Garros 2024!
Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα, το οποίο έχει και ματς που αναβλήθηκαν ή διακόπηκαν χθες λόγω βροχής, επιστρέφουν στη δράση Κάρλος Αλκαράθ και Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ ο Μπεν Σέλτον δοκιμάζεται κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Χούμπερτ Χούρκατς.
Arthur Ashe Stadium
18:30
- [3] Τζέσικα Πεγκούλα – Σοφία Κένιν
- [8] Μπεν Σέλτον – Χούμπερτ Χούρκατς
02:00
- [1] Αρίνα Σαμπαλένκα – Πολίνα Ιατσένκο
- Ζάιμε Φαρία – [2] Κάρλος Αλκαράθ
Louis Armstrong Stadium
18:00
- [7] Ντανίλ Μεντβέντεφ – Σεμπάστιαν Γκόρνι
- [11] Μάρτα Κόστιουκ – Σλόουν Στίβενς
02:00
- Ρέι Σακαμότο – [11] Φράνσις Τιάφοου
- Λανάνα Ταραρούντι – [6] Λίντα Νόσκοβα
Grandstand
18:00
- [16] Μπράντον Νακασίμα – Άλεξ Μίκελσεν
- [26] Έμα Ναβάρο – Κέιτι ΜακΝάλι
- [14] Ίβα Γιόβιτς - Μαγκνταλένα Φρεχ (4-4)
19:30
- Ντίνο Πρίζμιτς – [20] Τόμι Πολ
00:00
- [9] Ελίνα Σβιτολίνα – Μάγια Τζόιντ
Stadium 17
18:00
- Τέιλορ Τάουνσεντ – Τέιλα Πρέστον
- Ντάρια Κασάτκινα - Πάουλα Μπαδόσα (1-6, 4-5)
- [12] Ραφαέλ Χόδαρ – Γιουντσαοκέτε Μπου
- Κέιτι Μπόουλτερ – [7] Καρολίνα Μούχοβα
23:30
- Λόιντ Χάρις – Στέφανος Τσιτσιπάς
Court 5
18:00
- [19] Τζάσμιν Παολίνι – Λουκρέτσια Στεφανίνι
19:30
- Γιαν Τσόινσκι – Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ
- Μάγκντα Λινέτ - Φρανσέσκα Τζόουνς (4-6)
- [18] Γίρι Λεχέτσκα – Τόμπι Σάμιουελ
Court 6
18:00
- Καρολίνα Πλίσκοβα – [15] Ντιάνα Σνάιντερ
- Μάρκος Γκιρόν – [32] Ιγνάσιο Μπούσε
- Τζέιμς Ντάκγουορθ – Γιμπίνγκ Γου
Court 7
18:00
- Μανάντσαγια Σαουάνγκαεβ – [31] Λέιλα Φερνάντες
- Ζακάρι Σβάιντα – Ντάνιελ Αλτμάιερ
- Σινιού Γουάνγκ – [21] Άννα Καλίνσκαγια
- [15] Αλεξάντερ Μπούμπλικ – Αντριάν Μανναρινό
Court 10
18:00
- Τζάουμε Μουνάρ – [26] Αρτούρ Ριντερνκνές
- Φαμπιάν Μαροζάν – Μάικλ Ζενγκ
- Γέσπερ ντε Γιονγκ - Φραντσέσκο Πασάρο (2-6, 6-2, 4-6, 1-1)
Court 11
18:00
- Ντάνιελ Μέριδα – [23] Αντρέι Ρούμπλεφ
- Αντρέα Γκεριέρι – [6] Άλεξ ντε Μινόρ
- Τατιάνα Μαρία - Γέλενα Οσταπένκο [30] (4-6, 6-1)
- Κίμπερλι Μπίρελ – [18] Εκατερίνα Αλεξαντρόβα
Court 12
18:00
- Ντιάν Παρί – [16] Σοράνα Κιρστέα
- [27] Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι – Τζέικομπ Φέρνλι
- [31] Ζιζού Μπεργκς - Κάρλος Ταμπερνέρ (6-3, 3-6, 6-2, 2-1)
- Ματέο Μπερετίνι – Μαριάνο Ναβόνε
Court 13
19:30
- Άλεξ Μόλτσαν – Μπενζαμέν Μπονζί
- Ντένις Σαποβάλοφ – Λούκα Βαν Άσε
- [29] Αν Λι – Ντόνα Βέκιτς
- [22] Βαλεντέν Βασερό – Καμίλ Μάιζρακ
Court 15
- Νικόλα Μπαρτούνκοβα - Μαγιάρ Σερίφ
- Οξάνα Σελεχμέτεβα – Καμίλα Ραχίμοβα