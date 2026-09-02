Μεγάλη ευκαιρία για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μια θέση στη φάση των «32» του US Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.53) αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις (Νο.139) και ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμά στο Court 17, όχι πριν τις 23.30.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο παικτών και όποιος περάσει στον τρίτο γύρο, θα παίξει στη συνέχεια με τον νικητή του αγώνα Λεχέτσκα-Σάμιουελ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος έχει να περάσει σε τρίτο γύρο Grand Slam από το Roland Garros 2024!

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα, το οποίο έχει και ματς που αναβλήθηκαν ή διακόπηκαν χθες λόγω βροχής, επιστρέφουν στη δράση Κάρλος Αλκαράθ και Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ ο Μπεν Σέλτον δοκιμάζεται κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Χούμπερτ Χούρκατς.

Arthur Ashe Stadium

18:30

[3] Τζέσικα Πεγκούλα – Σοφία Κένιν

[8] Μπεν Σέλτον – Χούμπερτ Χούρκατς

02:00

[1] Αρίνα Σαμπαλένκα – Πολίνα Ιατσένκο

Ζάιμε Φαρία – [2] Κάρλος Αλκαράθ

Louis Armstrong Stadium

18:00

[7] Ντανίλ Μεντβέντεφ – Σεμπάστιαν Γκόρνι

[11] Μάρτα Κόστιουκ – Σλόουν Στίβενς

02:00

Ρέι Σακαμότο – [11] Φράνσις Τιάφοου

Λανάνα Ταραρούντι – [6] Λίντα Νόσκοβα

Grandstand

18:00

[16] Μπράντον Νακασίμα – Άλεξ Μίκελσεν

[26] Έμα Ναβάρο – Κέιτι ΜακΝάλι

[14] Ίβα Γιόβιτς - Μαγκνταλένα Φρεχ (4-4)

19:30

Ντίνο Πρίζμιτς – [20] Τόμι Πολ

00:00

[9] Ελίνα Σβιτολίνα – Μάγια Τζόιντ

Stadium 17

18:00

Τέιλορ Τάουνσεντ – Τέιλα Πρέστον

Ντάρια Κασάτκινα - Πάουλα Μπαδόσα (1-6, 4-5)

[12] Ραφαέλ Χόδαρ – Γιουντσαοκέτε Μπου

Κέιτι Μπόουλτερ – [7] Καρολίνα Μούχοβα

23:30

Λόιντ Χάρις – Στέφανος Τσιτσιπάς

Court 5

18:00

[19] Τζάσμιν Παολίνι – Λουκρέτσια Στεφανίνι

19:30

Γιαν Τσόινσκι – Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ

Μάγκντα Λινέτ - Φρανσέσκα Τζόουνς (4-6)

[18] Γίρι Λεχέτσκα – Τόμπι Σάμιουελ

Court 6

18:00

Καρολίνα Πλίσκοβα – [15] Ντιάνα Σνάιντερ

Μάρκος Γκιρόν – [32] Ιγνάσιο Μπούσε

Τζέιμς Ντάκγουορθ – Γιμπίνγκ Γου

Court 7

18:00

Μανάντσαγια Σαουάνγκαεβ – [31] Λέιλα Φερνάντες

Ζακάρι Σβάιντα – Ντάνιελ Αλτμάιερ

Σινιού Γουάνγκ – [21] Άννα Καλίνσκαγια

[15] Αλεξάντερ Μπούμπλικ – Αντριάν Μανναρινό

Court 10

18:00

Τζάουμε Μουνάρ – [26] Αρτούρ Ριντερνκνές

Φαμπιάν Μαροζάν – Μάικλ Ζενγκ

Γέσπερ ντε Γιονγκ - Φραντσέσκο Πασάρο (2-6, 6-2, 4-6, 1-1)

Court 11

18:00

Ντάνιελ Μέριδα – [23] Αντρέι Ρούμπλεφ

Αντρέα Γκεριέρι – [6] Άλεξ ντε Μινόρ

Τατιάνα Μαρία - Γέλενα Οσταπένκο [30] (4-6, 6-1)

Κίμπερλι Μπίρελ – [18] Εκατερίνα Αλεξαντρόβα

Court 12

18:00

Ντιάν Παρί – [16] Σοράνα Κιρστέα

[27] Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι – Τζέικομπ Φέρνλι

[31] Ζιζού Μπεργκς - Κάρλος Ταμπερνέρ (6-3, 3-6, 6-2, 2-1)

Ματέο Μπερετίνι – Μαριάνο Ναβόνε

Court 13

19:30

Άλεξ Μόλτσαν – Μπενζαμέν Μπονζί

Ντένις Σαποβάλοφ – Λούκα Βαν Άσε

[29] Αν Λι – Ντόνα Βέκιτς

[22] Βαλεντέν Βασερό – Καμίλ Μάιζρακ

Court 15