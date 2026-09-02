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Μεγάλη ευκαιρία για τον Τσιτσιπά

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μια θέση στη φάση των «32» του US Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.53) αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις (Νο.139) και ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμά στο Court 17, όχι πριν τις 23.30.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο παικτών και όποιος περάσει στον τρίτο γύρο, θα παίξει στη συνέχεια με τον νικητή του αγώνα Λεχέτσκα-Σάμιουελ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος έχει να περάσει σε τρίτο γύρο Grand Slam από το Roland Garros 2024!

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα,  το οποίο έχει και ματς που αναβλήθηκαν ή διακόπηκαν χθες λόγω βροχής, επιστρέφουν στη δράση Κάρλος Αλκαράθ και Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ ο Μπεν Σέλτον δοκιμάζεται κόντρα στον πάντα επικίνδυνο Χούμπερτ Χούρκατς.

Arthur Ashe Stadium

18:30

  • [3] Τζέσικα Πεγκούλα – Σοφία Κένιν
  • [8] Μπεν Σέλτον – Χούμπερτ Χούρκατς

02:00

  • [1] Αρίνα Σαμπαλένκα – Πολίνα Ιατσένκο
  • Ζάιμε Φαρία – [2] Κάρλος Αλκαράθ

Louis Armstrong Stadium

18:00

  • [7] Ντανίλ Μεντβέντεφ – Σεμπάστιαν Γκόρνι
  • [11] Μάρτα Κόστιουκ – Σλόουν Στίβενς

02:00

  • Ρέι Σακαμότο – [11] Φράνσις Τιάφοου
  • Λανάνα Ταραρούντι – [6] Λίντα Νόσκοβα

Grandstand

18:00

  • [16] Μπράντον Νακασίμα – Άλεξ Μίκελσεν
  • [26] Έμα Ναβάρο – Κέιτι ΜακΝάλι
  • [14] Ίβα Γιόβιτς - Μαγκνταλένα Φρεχ (4-4)

19:30

  • Ντίνο Πρίζμιτς – [20] Τόμι Πολ

00:00

  • [9] Ελίνα Σβιτολίνα – Μάγια Τζόιντ

Stadium 17

18:00

  • Τέιλορ Τάουνσεντ – Τέιλα Πρέστον
  • Ντάρια Κασάτκινα - Πάουλα Μπαδόσα (1-6, 4-5)
  • [12] Ραφαέλ Χόδαρ – Γιουντσαοκέτε Μπου
  • Κέιτι Μπόουλτερ – [7] Καρολίνα Μούχοβα

23:30

  • Λόιντ Χάρις – Στέφανος Τσιτσιπάς

Court 5

18:00

  • [19] Τζάσμιν Παολίνι – Λουκρέτσια Στεφανίνι

19:30

  • Γιαν Τσόινσκι – Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ
  • Μάγκντα Λινέτ - Φρανσέσκα Τζόουνς (4-6)
  • [18] Γίρι Λεχέτσκα – Τόμπι Σάμιουελ

Court 6

18:00

  • Καρολίνα Πλίσκοβα – [15] Ντιάνα Σνάιντερ
  • Μάρκος Γκιρόν – [32] Ιγνάσιο Μπούσε
  • Τζέιμς Ντάκγουορθ – Γιμπίνγκ Γου

Court 7

18:00

  • Μανάντσαγια Σαουάνγκαεβ – [31] Λέιλα Φερνάντες
  • Ζακάρι Σβάιντα – Ντάνιελ Αλτμάιερ
  • Σινιού Γουάνγκ – [21] Άννα Καλίνσκαγια
  • [15] Αλεξάντερ Μπούμπλικ – Αντριάν Μανναρινό

Court 10

18:00

  • Τζάουμε Μουνάρ – [26] Αρτούρ Ριντερνκνές
  • Φαμπιάν Μαροζάν – Μάικλ Ζενγκ
  • Γέσπερ ντε Γιονγκ - Φραντσέσκο Πασάρο (2-6, 6-2, 4-6, 1-1)

Court 11

18:00

  • Ντάνιελ Μέριδα – [23] Αντρέι Ρούμπλεφ
  • Αντρέα Γκεριέρι – [6] Άλεξ ντε Μινόρ
  • Τατιάνα Μαρία - Γέλενα Οσταπένκο [30] (4-6, 6-1)
  • Κίμπερλι Μπίρελ – [18] Εκατερίνα Αλεξαντρόβα

Court 12

18:00

  • Ντιάν Παρί – [16] Σοράνα Κιρστέα
  • [27] Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι – Τζέικομπ Φέρνλι
  • [31] Ζιζού Μπεργκς - Κάρλος Ταμπερνέρ (6-3, 3-6, 6-2, 2-1)
  • Ματέο Μπερετίνι – Μαριάνο Ναβόνε

Court 13

19:30

  • Άλεξ Μόλτσαν – Μπενζαμέν Μπονζί
  • Ντένις Σαποβάλοφ – Λούκα Βαν Άσε
  • [29] Αν Λι – Ντόνα Βέκιτς
  • [22] Βαλεντέν Βασερό – Καμίλ Μάιζρακ

Court 15

  • Νικόλα Μπαρτούνκοβα - Μαγιάρ Σερίφ
  • Οξάνα Σελεχμέτεβα – Καμίλα Ραχίμοβα

 

Μεγάλη ευκαιρία για τον Τσιτσιπά