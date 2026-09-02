«Μονομαχία» με στόχο τη συσπείρωση δεξιών ψηφοφόρων: Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το pressing - Τι θα κάνει ο Σαμαράς

Κλιμακώνεται η σύγκρουση κυβέρνησης-Σαμαρά, με το Μαξίμου να επιχειρεί να ανακόψει τις διαρροές προς τα δεξιά και τον πρώην πρωθυπουργό να πυκνώνει τις παρεμβάσεις του.

Το ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης και του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά δε γεφυρώνεται και στον δρόμο προς τις επόμενες κάλπες όλο και ανεβαίνουν οι τόνοι.

Με μία σειρά δηλώσεων ο κ. Σαμαράς καθώς και στενοί του συνεργάτες ασκούν έντονη κριτική στους χειρισμούς που έχουν γίνει σε μία σειρά θεμάτων, με κυβερνητικά στελέχη να σηκώνουν το γάντι και να απαντάνε. Μια ευρύτερη σύγκρουση έχει πυροδοτηθεί στην πολιτική σκηνή και είναι ενδεικτικό πως η Ελληνική Λύση σχολίασε δηκτικά αναφορές που υπήρξαν από τον υπουργό Υγείας για τον Αντώνη Σαμαρά, με τον κ. Γεωργιάδη να απαντά με μία αιχμηρή τοποθέτηση.

Η κυβέρνηση δέχεται πίεση εκ δεξιών και βλέπει πως ένα κομμάτι παραδοσιακών ψηφοφόρων είναι δυσαρεστημένο και έχει μετακινηθεί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Οι «γαλάζιοι» δεν θέλουν να αφήσουν χώρο στον κ. Σαμαρά και σε κόμματα που κινούνται στα δεξιά της Ν.Δ. να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο ακροατήριο και επιδιώκουν να βάλουν αναχώματα σε νέες διαρροές.

Από το κυβερνών κόμμα έχουν αποφασίσει να μην αφήνουν αναπάντητα όσα λέγονται από τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς τα χρονικά περιθώρια για την αύξηση της συσπείρωσης στενεύουν. Στο πλαίσιο αυτό έμφαση δίνεται σε όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ενώ το βάρος πέφτει στο πακέτο μέτρων που θα κατατεθεί στη Θεσσαλονίκη.

Το νέο «χτύπημα» Σαμαρά

Για «μετάλλαξη της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος» μίλησε χθες ο πρώην πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια πολιτική που «δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του». Μεταξύ άλλων υπογράμμισε «"Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” ! Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!». Όπως είπε «είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία» και μίλησε για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Να σημειωθεί πως προχθές ο διευθυντής του γραφείου τύπου του κ. Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας υποστήριξε ότι το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι «το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ» με «ολίγον παλιό ΛΑΟΣ». Πρόκειται για μια δήλωση που συζητήθηκε πολύ και προκάλεσε ένα μπαράζ τοποθετήσεων από κυβερνητικά στελέχη (μεταξύ άλλων τοποθετήθηκαν οι Αδ. Γεωργιάδης, Π. Μαρινάκης, Γ, Φλωρίδης, Σ. Παπασταύρου κ.α.)

Υπενθυμίζεται πως πριν από περίπου ένα μήνα ο πρώην πρωθυπουργός είχε αναφερθεί σε δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου, λέγοντας πως αποτελούν «την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας». Ειδικότερα είχε πει πως «η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά».

Ουσιαστικά ο κύριος Σαμαράς είναι εμφανές πως θα συνεχίσει να τοποθετείται σε ανάλογο ύφος και πυκνώνει τις παρεμβάσεις του. Αν και δε βιάζεται να ανακοινώσει το νέο κόμμα, πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχουν υπάρξει συζητήσεις και με πρώην «γαλάζια» στελέχη.

Πώς απαντά η κυβέρνηση

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στο κυβερνών κόμμα είναι η αναφορά που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης. Απαντώντας σε ερώτηση για τη δήλωση του κ. Σαμαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «θλίβομαι και δεν το λέω ούτε για να επιτεθώ, ούτε για να ειρωνευτώ. Το λέω γιατί και εγώ και πολλοί άλλοι που έχουμε περάσει και παραμένουμε στη Νέα Δημοκρατία, έχω υπάρξει ενεργό μέλος τότε της Νεολαίας επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά. Ημέρες δύσκολες που προσπάθησε τότε μαζί με το ΠΑΣΟΚ με αυτή τη συγκυβέρνηση να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη».

Στην κυβέρνηση αναμένουν τις επόμενες δημοσκοπήσεις για να δουν πώς διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο. Οι «γαλάζιοι» θεωρούν πως ο πρώην πρωθυπουργός δε θα βιαστεί να ανοίξει τα χαρτιά του, ωστόσο έχουν ήδη προετοιμαστεί για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν και αυτό φαίνεται και από μια σειρά δηλώσεων που γίνονται όλο και πιο δηκτικές.

Φούντωσε η πολιτική αντιπαράθεση

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους . Σημείωσε πως απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο» και είπε πως «έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας».

Ωστόσο, συνέχισε σχολιάζοντας πως ο κ. Σαμαράς «προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» . Όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε. Διορθώθηκε. Ψυχραιμία». Παράλληλα σημείωσε πως ο κ. Βελόπουλος έβγαλε και αυτός ανακοίνωση «αλλά η δική του ανακοίνωση είναι… κατά του Σαμαρά… τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μη μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)…»

Να σημειωθεί εδώ πως η Ελληνική Λύση είχε σημείωσε πως «μαλώνει " ο "μασέρ" του γάμου ομοφυλοφίλων Άδωνις Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά», προσθέτοντας πως χαλάει μια «φιλία» πολλών ετών που χέρι – χέρι μαζί ψήφιζαν όλα τα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά, αντεθνικά μέτρα…». Με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου να επανέρχεται και να σημειώνει : το πρόβλημα είναι ότι ο «ελαφρύς» υπουργός παραμένει γενικώς αδιόρθωτος και ειδικώς, «μασέρ» του γάμου ομοφυλοφίλων. Η ελαφρότητα δε που τον διακρίνει, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ουδείς τον παίρνει στα σοβαρά, εκτός από τους κομματικούς του «κλακαδόρους».

Ουσιαστικά είναι εμφανές πως σε αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις επόμενες εκλογές οι τόνοι θα ανεβούν ακόμα περισσότερο, με τα κομματικά επιτελεία να δίνουν τη μάχη για την αύξηση της συσπείρωσης και την προσέγγιση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Πηγή: ethnos.gr