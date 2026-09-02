Σύγκρουση πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά - Αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος

Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούσθηκαν σήμερα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη, το οποίο πρόσθεσε πως οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο άλλο από τα πλοία που συγκρούσθηκαν.

«Είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο να αποκαταστήσουμε την επαφή με το εμπορικό πλοίο Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Οι Αρχές δε διευκρίνισαν τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο διέσχιζε τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: ethnos.gr