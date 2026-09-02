Το ρόστερ του Άρη μετά την προσθήκη του Θανάση Αντετοκούνμπο και οι... δύο αστερίσκοι

Η ένταξη του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Άρη δημιουργεί πλέον ένα ρόστερ 16 παικτών.

Ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Νίκο Ζήση, έχτισαν το ρόστερ των κιτρινόμαυρων, στοχεύοντας στην ομοιογένεια του συνόλου και μοιράζοντας θεωρητικά ρόλους στον κάθε παίκτη.

Ντιμιτρίεβιτς, Γιόβιτς και Πουλιανίτης θα είναι τα πόιντ γκαρντ, Τολιόπουλος και Μόργκαν ως κόμπο γκαρντ θα έχουν την ευθύνη αρκετών επιθέσεων και εκτελέσεων, Μοκόκα, Χαραλαμπόπουλος και Μποχωρίδης θα ακουμπούν περισσότερο στο «3», ενώ ως βασικοί στους ψηλούς λογίζονται οι Ρόμπινσον-Ερλ -αφήνει εξαιρετικά δείγματα γραφής έως τώρα και Μπιρτς.

Το μεγάλο όπλο πάντως για τον Έλληνα τεχνικό είναι η ευελιξία του υλικού του. Παίκτες όπως ο Μοκόκα (που καλύπτει τις θέσεις «2» και «3»), ο Χαραλαμπόπουλος (στο «3» και το «4») αλλά και ο Ρόμπινσον-Ερλ (στο «4» και το «5») δίνουν τη δυνατότητα για πολλά και διαφορετικά σχήματα στο παρκέ.

Να σημειωθεί πως στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εκκρεμότητα που ακούει στο όνομα Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για την παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο η μετακίνηση παραμένει «παγωμένη» καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη ο σύλλογος που θα καλύψει το απαιτούμενο μέρος του συμβολαίου του και θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα της προετοιμασίας και αν δεν προκύψει κάποια ιδανική πρόταση, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει τη χρονιά στην ομάδα.

Ένας δεύτερος... αστερίσκος που υπάρχει στον Άρη πάντως αφορά και επιπλέον ενίσχυση. Η μεταγραφική δραστηριότητα ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί, καθώς μέσα στον Σεπτέμβριο ο Βασίλης Σπανούλης θα αξιολογήσει τα πρώτα δείγματα από τα φιλικά και τις πιθανές αδυναμίες του ρόστερ, με το παράθυρο για την απόκτηση όγδοου ξένου να είναι πάντα ανοικτό.

Αυτό είναι το ρόστερ του Άρη σήμερα:

Γκαρντ: Ντιμιτρίεβιτς, Γιόβιτς, Πουλιανίτης, Μήτρου-Λονγκ, Μόργκαν, Τολιόπουλος, Μοκόκα, Μποχωρίδης, Χατζηλάμπρου

Φόργουορντ: Χαραλαμπόπουλος, Ρόμπινσον-Ερλ, Λιντέλ, Θ. Αντετοκόυνμπο

Σέντερ: Μπιρτς, Κ. Αντετοκούνμπο, Τανούλης