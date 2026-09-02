Η Εθνική γυναικών απέναντι στη Σερβία για μια θέση στα ημιτελικά

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της φετινής της παρουσίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μετά τη σπουδαία επικράτηση με 3-0 απέναντι στη Γαλλία και την πρόκριση στους «8», το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει σήμερα στις 17:00 στο Μπρνο την πανίσχυρη Σερβία, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroVolley.

Η πορεία της Ελλάδας μέχρι εδώ αποτελεί ήδη μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Μαζί με τη Σουηδία, είναι οι δύο ομάδες της προημιτελικής φάσης που προέρχονται από το European League και όχι από το VNL, έχοντας καταφέρει να ξεπεράσουν κάθε αρχική προσδοκία.

Παράλληλα, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου έχει καταγράψει ιστορικές επιδόσεις. Οι τέσσερις νίκες σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά κυρίως η παρουσία για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά, έχουν ήδη χαρίσει ξεχωριστή θέση στη φετινή πορεία. Ωστόσο, η ελληνική ομάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να σταματήσει εδώ και δικαιούται να συνεχίζει να ονειρεύεται μια ακόμη μεγαλύτερη υπέρβαση.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός γνωρίζει ασφαλώς το μέγεθος της αποστολής, καθώς η Σερβία αποτελεί αντίπαλο παγκόσμιας κλάσης. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα της Ελλάδας από παιχνίδι σε παιχνίδι δημιουργεί αισιοδοξία. «Τα κορίτσια σε όλο το τουρνουά έχουν διαψεύσει τις προσδοκίες μας και παίζουν κάθε φορά και καλύτερα», ήταν μεταξύ άλλων το μήνυμα του Οικονόμου, ο οποίος ζήτησε από τις αθλήτριές του να αγωνιστούν στα όριά τους.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή της Φαίης Μπακοδήμου. Η διεθνής ακραία αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και ακολουθεί θεραπευτική αγωγή υπό την επίβλεψη των Ξενοφώντα Βλασσόπουλου και Θοδωρή Νιανιάκα. Παρότι οι πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση δεν είναι υπέρ της, το τεχνικό επιτελείο θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει αν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Από την πλευρά της, και η Σερβία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον προημιτελικό, προχωρώντας σε μία αλλαγή στη 14άδα. Η Νατάσα Τσίκουτς-Ντινς πήρε τη θέση της Μίνια Όσμαγιτς, η οποία τέθηκε εκτός λόγω κατάγματος στο μετατάρσιο.

Για την Ελλάδα, λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν ακόμη αγώνα. Είναι η ευκαιρία μιας ομάδας που έχει ήδη γράψει ιστορία να κάνει ένα ακόμη βήμα και να μετατρέψει την εξαιρετική της πορεία σε μια πραγματικά αξέχαστη ευρωπαϊκή περιπέτεια.





Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Τετάρτη 2/9 (Μπρνο)

17:00, Σερβία – Ελλάδα

20:00, Ιταλία – Σουηδία



Πέμπτη 3/9 (Κωνσταντινούπολη)

Πολωνία – Ολλανδία

Γερμανία – Τουρκία