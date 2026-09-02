Formula 1: Κλάπηκαν καλώδια από το σιρκουί ενόψει του Grand Prix της Μαδρίτης

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη λίγες μέρες πριν το Grand Prix της Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, άγνωστοι εισέβαλαν στο σιρκουί και έκλεψαν ηλεκτρικά καλώδια.

Το Grand Prix στη Μόντσα πλησιάζει, ενώ μετά την Ιταλία, οι οδηγοί ταξιδεύουν για τον πρώτο τους αγώνα στη Μαδρίτη το τριήμερο 11-13 Σεπτεμβρίου, αφού μέχρι πρότινος τα μονοθέσια έτρεχαν στη Βαρκελώνη.

Στο Madring, την επερχόμενη πίστα της Μαδρίτης, βρέθηκαν ορισμένοι οδηγοί της Formula 3 και δύο πιλότοι της Ferrari. Εκεί πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες δοκιμές στην πίστα, με τα αποτελέσματα, ωστόσο, να μην είναι τα καλύτερα, καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που τράκαραν, με την κόκκινη σημαία να εμφανίζεται αρκετές φορές.

Τα προβλήματα δεν σταμάτησαν όμως εκεί, καθώς σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «ABC», άγνωστοι εισέβαλαν στο σιρκουί και έκλεψαν περίπου 300 μέτρα ηλεκτρικών καλωδίων από τις εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται στον χώρο του IFEMA, δηλαδή κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης και το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπαράχας.

🚨 BREAKING: Wiring has reportedly been stolen from the Madring circuit.



🚔 Spain’s National Police are investigating the theft, which took place overnight at the Madrid F1 circuit.



No arrests have been made so far.



(via. @abc_es) #F1 pic.twitter.com/xiKcT8rWrr — Everything Formula (@evrythngformu1a) August 30, 2026

Το περιστατικό ερευνάτε από τις αρχές, με τους δράστες να μην έχουν εντοπιστεί ακόμα, ωστόσο η FIA θέλησε να καθησυχάσει τον κόσμο, ανακοινώνοντας πως το πρόβλημα αποκατασταθεί άμεσα.