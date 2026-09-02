Έκρηξη με 2 τραυματίες σε σταθμό τρένων στην Γερμανία – Νέο σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο

Άγνωστο αντικείμενο εξερράγη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Άουγκσμπουργκ, στη νότια Γερμανία, σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του κρατιδίου της Βαυαρίας, η οποία έχει σπεύσει στο σημείο και έχει αποκλείσει τους δρόμους γύρω από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Το Άουγκσμπουργκ είναι μια πόλη που απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο.

🔴#Germania Esplosione alla stazione centrale di #Augusta: due feriti lievi, polizia in azione. Lo riporta la #Bild, secondo cui la deflagrazione riguarda un oggetto finora non identificato, collocato nel passaggio interno di un edificio

Foto archivio Ansa pic.twitter.com/NqrzkpbsTq — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 2, 2026

Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Μπέργκχαϊμ

Η Γερμανία αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκχαϊμ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεασθεί.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε το είδος της ζημιάς. Επίσης χθες, Τρίτη, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.Το Βερολίνο κατηγόρησε χθες τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε και έδωσε εντολή να ληφθεί, σε απάντηση, σειρά μέτρων.

Putin on Germany:



Chancellor Merz is facing dire times. He doesn't enjoy the trust of his people because he does not protect national interests.



He is selling German national interests.



They have made obvious mistakes. People are losing jobs. The living conditions are becoming… pic.twitter.com/DThJFYgWuI — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Ανεβασμένοι τόνοι Μόσχας - Βερολίνου

Οι τόνοι ανέβηκαν χθες μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας καθώς η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς κατηγόρησε επίσημα την Μόσχα για την επίθεση με drone στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Στο πλευρό του Βερολίνου έσπευσαν με δηλώσεις καταδίκης της επίθεσης οι Βρυξέλλες και Ευρωπαίοι ηγέτες καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η κίνηση προκάλεσε την οργή της Ρωσίας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χθες από το Κιργιστάν επιτέθηκε στην γερμανική κυβέρνηση και την κατηγόρησε ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει τα γερμανικά εθνικά συμφέροντα και είχε χάσει την εμπιστοσύνη του λαού.

Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι λόγω των λανθασμένων πολιτικών που εφαρμόζονται στη Γερμανία, οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους και οι συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνονται σταθερά. «Κάνουν προφανή λάθη. Ξεπουλούν τα γερμανικά εθνικά συμφέροντα και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία δημόσια εμπιστοσύνη», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πηγή: newsbomb.gr