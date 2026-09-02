Superbet Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός με Super Ενισχυμένες Αποδόσεις*!

Η ΑΕΛ υποδέχεται στις 20:00 τον Ολυμπιακό, σε μία δυνατή αναμέτρηση για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν στη μάχη απέναντι σε μία ομάδα που θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να κυνηγήσει τη δική της μεγάλη βραδιά.

Και στη Superbet, το παιχνίδι συνοδεύεται από Super Ενισχυμένες Αποδόσεις* που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον.

Ολυμπιακός και Over 3.5 γκολ στο 3.35*

Η πρώτη Super Ενισχυμένη Απόδοση* ποντάρει σε ένα γεμάτο παιχνίδι και επικράτηση των Πειραιωτών:

Νίκη Ολυμπιακού

Over 3.5 συνολικά γκολ

Τουλάχιστον τέσσερα γκολ στην αναμέτρηση και ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη, σε μία επιλογή που ανεβαίνει στο 3.35*.

Φορτούνης στο επίκεντρο

Και όταν το παιχνίδι χρειάζεται ποιότητα στο τελευταίο τρίτο, το βλέμμα πέφτει στον Κώστα Φορτούνη.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπαίνει στο επίκεντρο της δεύτερης ενισχυμένης επιλογής:

Κώστας Φορτούνης Over 1.5 σουτ στην εστία

Νίκη Ολυμπιακού

Τουλάχιστον δύο προσπάθειες του Φορτούνη στην εστία και νίκη των «ερυθρόλευκων», σε μία ακόμη Ενισχυμένη Απόδοση* για την αποψινή αναμέτρηση.

Το Κύπελλο συνεχίζει να γράφει ιστορίες

Στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, κάθε παιχνίδι έχει διαφορετική δυναμική.

Το φαβορί καλείται να το αποδείξει στο γήπεδο. Το αουτσάιντερ έχει 90 λεπτά για να ανατρέψει τα δεδομένα. Και μία στιγμή μπορεί να είναι αρκετή για να αλλάξει ολόκληρη την ιστορία μιας αναμέτρησης.

Στη Superbet, το ΑΕΛ – Ολυμπιακός συνοδεύεται από Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα, Bet Builder και ειδικές αγορές* καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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