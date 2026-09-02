Στη Μάξιμα Ρόμα ο Τότι!

Ο Φραντσέσκο Τότι σε νέες περιπέτειες, αφού ανέλαβε πόστο στην Μάξιμα Ρόμα!

Αποτελεί το ιερό τοτέμ της Ρώμης και το πρόσωπο που αγαπάει ο κόσμος όσο κανέναν άλλον. Ο Τότι έχει περάσει όλη του τη ζωή στην ποδοσφαιρική ομάδα της «αιώνιας πόλης» και τώρα ήρθε η ώρα για την μπασκετική.

Ο Ιταλός αστέρας θα είναι ο νέος σύμβουλος των ιδιοκτητών κι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της βάσης οπαδών της ομάδας στη Μάξιμα Ρόμα, όντως ο καταλληλότερος στο κομμάτι του κόσμου.

«Ένιωσα την επιθυμία να αναλάβω μια νέα πρόκληση. Ο ρόλος και, πάνω από όλα, το πρότζεκτ που μου παρουσίασαν με έπεισε αμέσως», τόνισε ο 51χρονος πρώην «καπιτάνο» των «τζιαλορόσι».

Yπενθυμίζουμε πως η Μάξιμα Ρόμα, που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος, θα συμμετάσχει και στο Eurocup.