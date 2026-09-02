Σάκκαρη στο SDNA: «Άρχισα να πιστεύω μετά το δεύτερο μπρέικ»

Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε πολύ κοντά σε μια βαριά ήττα, πριν τελικά κάνει την ανατροπή απέναντι στη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο US Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Στο δεύτερο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε πίσω με 0-4, έχοντας χάσει για δεύτερη φορά το σερβίς της και η εικόνα του αγώνα έδειχνε να ξεφεύγει οριστικά από τα χέρια της.

Η ίδια παραδέχτηκε στο SDNA πως εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι όλα είχαν τελειώσει.

«Νομίζω εκεί στο σετ και 3-0 πίστευα ότι τελείωσε», παραδέχτηκε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια. «Αλλά με βοήθησε ο Τομ (Χιλ) και όλοι απ' έξω. Πάντα βοηθάει αυτό, όταν σε εμψυχώνουν αρχίζεις να πιστεύεις ότι μπορείς να το επαναφέρεις. Άρχισα να πιστεύω ότι όντως μπορεί να κερδίσω όταν έκανα το δεύτερο μπρέικ. Εκεί λέω το έχω γιατί έχω την εμπειρία τώρα να το γυρίσω».

«Βγήκε η ένταση»

Λίγο αργότερα, η κάμερα κατέγραψε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή. Η Σάκκαρη κάθισε στην καρέκλα, έβαλε την πετσέτα στο πρόσωπό της και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Δεν ήταν, όπως εξήγησε, η απογοήτευση της στιγμής, αλλά η πίεση και η ένταση που είχαν συσσωρευτεί.

«Βούρκωσα, ναι. Νομίζω ότι είναι τα νεύρα και η ένταση εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι στεναχωρήθηκα και έβαλα τα κλάματα. Είναι η ένταση που σου βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Και ίσως ήταν καλό. Έχασα το επόμενο γκέιμ, αλλά θεωρώ ότι ίσως βοήθησε κάποια συναισθήματα να εκτονωθούν».

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Σάκκαρη άρχισε να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε το ματς. Αντί να επιμένει σε ό,τι δεν λειτουργούσε, προσπάθησε να βρει μια διαφορετική λύση και να αλλάξει το μομέντουμ.

«Είναι μια στιγμή που κάνεις ένα κλικ και γυρνάει όλο αυτό ανάποδα και ουσιαστικά μπαίνεις σε ένα λίγο πιο καλό μοτίβο. Λες, οκ, αυτό που κάνω δεν λειτουργεί. Ας προσπαθήσω να κάνω κάτι άλλο και ας μην ξανακάνω πάλι το ίδιο λάθος».

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε και η Σάκκαρη πανηγύρισε έντονα τη νίκη της. Και ίσως η πιο χαρακτηριστική φράση της μετά το τέλος του αγώνα να εξηγεί καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τι σήμαινε αυτή η επιστροφή:

«Λογικό δεν είναι τέτοιο comeback; Γι' αυτές τις στιγμές παίζουμε!».

Ένα ματς που στο 0-4 του δεύτερου σετ έμοιαζε να έχει ουσιαστικά κριθεί, κατέληξε σε μια μεγάλη ανατροπή. Το απρόοπτο, τελικά, ήταν ότι η στιγμή που η Σάκκαρη λύγισε ήταν εκείνη που της επέτρεψε να ξαναβρεί τον εαυτό της.

«Δεν είναι κάτι που θα την άγχωνε»

Η Ελληνίδα τενίστρια στάθηκε και στην εμφάνιση της Μοντγκόμερι, η οποία μέχρι τα μέσα του δεύτερου σετ έδειχνε να παίζει χωρίς φόβο και πίεση απέναντι σε μια παίκτρια με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία.

«Εντάξει, είναι 10 χρόνια μικρότερή μου. Φέτος πήρε ένα τουρνουά στο γρασίδι. Είναι από αυτές τις παίκτες που ανοίγουν το χέρι και χτυπάνε. Και τα γήπεδα έξω είναι λίγο πιο γρήγορα από αυτά μέσα, οπότε και η μπάλα της γλιστρούσε, έφευγε. Πιο πολύ είναι η νοοτροπία του παίζω με μια παίκτρια που ήταν Νο.3 στον κόσμο, είναι πολύ εδραιωμένη. Δεν έχω τίποτα να χάσω, παίζω και στην Αμερική. Δεν είναι κάτι που θα την άγχωνε, αντίθετα με εμένα. Και ήρθε και απ' τα προκριματικά».

Πλέον, η Σάκκαρη στρέφει την προσοχή της στον επόμενο γύρο και στη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, την οποία δεν έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

«Ξέρω πως παίζει, αλλά δεν την έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Όλα είναι δύσκολα ματς. Υπήρχε μια περίοδος φέτος στη χρονιά που έπαιζε πολύ καλά. Πήγε τελικό στο Τσάρλστον και νίκησε τη Ριμπάκινα στο Roland-Garros. Είδα λίγο τα αποτελέσματά της, δεν έχει παίξει τόσο καλά τελευταία, αλλά δεν έχει σημασία αυτό».