AION: Όταν το φρενάρισμα επιστρέφει ενέργεια (pics)

Πώς λειτουργεί η αναγεννητική πέδηση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πώς αξιοποιείται στα AION V και AION UT.

Στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η αποδοτικότητα συνδέεται με την ενέργεια που αποθηκεύει η μπαταρία και με τον τρόπο που το όχημα τη διαχειρίζεται σε κάθε φάση της κίνησης. Η αναγεννητική πέδηση είναι μία από τις τεχνολογίες που αξιοποιούν την ίδια την επιβράδυνση για να επιστρέψουν μέρος της κινητικής ενέργειας στην μπαταρία και να την καταστήσουν ξανά διαθέσιμη για κίνηση.

«Κατά την επιβράδυνση, ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να λειτουργήσει ως γεννήτρια και να επιστρέψει μέρος της κινητικής ενέργειας στην μπαταρία.»

Η διαδικασία σε τρία βήματα

01 Επιβράδυνση Ο οδηγός αφήνει το πεντάλ επιτάχυνσης ή πατά το φρένο. 02 Γεννήτρια Ο ηλεκτροκινητήρας μετατρέπει μέρος της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική. 03 Αποθήκευση Το BMS διαχειρίζεται την ενέργεια που επιστρέφει στην μπαταρία.

Τι είναι η αναγεννητική πέδηση;

Σε ένα συμβατικό σύστημα πέδησης, η επιβράδυνση βασίζεται κυρίως στην τριβή των φρένων, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της κινητικής ενέργειας να μετατρέπεται σε θερμότητα και να χάνεται στο περιβάλλον.

Στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο υπάρχει μια επιπλέον δυνατότητα. Κατά την επιβράδυνση, ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να αντιστρέψει τη λειτουργία του και να δουλέψει ως γεννήτρια. Αντί να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για να κινήσει τους τροχούς, αξιοποιεί την περιστροφή τους για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή διοχετεύεται προς την μπαταρία και αποθηκεύεται, στο μέτρο που οι συνθήκες λειτουργίας το επιτρέπουν.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε κλάσματα του δευτερολέπτου και ελέγχεται από τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου. Το Battery Management System, το γνωστό BMS, παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση φόρτισης, τη θερμοκρασία και τις συνθήκες λειτουργίας της μπαταρίας, ώστε η αποθήκευση της ανακτημένης ενέργειας να γίνεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τι αισθάνεται ο οδηγός όταν αφήνει το πεντάλ επιτάχυνσης;

Η αίσθηση της αναγεννητικής πέδησης είναι μία από τις πρώτες διαφορές που αντιλαμβάνεται κάποιος όταν οδηγεί ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αφήνοντας το πεντάλ επιτάχυνσης, το όχημα μπορεί να αρχίσει να μειώνει την ταχύτητά του πιο αισθητά από ένα συμβατικό αυτοκίνητο, καθώς ο ηλεκτροκινητήρας περνά σε λειτουργία ανάκτησης ενέργειας.

Η ένταση της επιβράδυνσης εξαρτάται από τη ρύθμιση και τη στρατηγική λειτουργίας του κάθε μοντέλου. Στα σύγχρονα EV, η αναγεννητική πέδηση συνεργάζεται με τα συμβατικά φρένα, ώστε η απόκριση να παραμένει ομαλή, προβλέψιμη και ασφαλής. Με λίγη εξοικείωση, ο οδηγός μαθαίνει να αξιοποιεί περισσότερο το πεντάλ επιτάχυνσης για τον έλεγχο τόσο της επιτάχυνσης όσο και ενός σημαντικού μέρους της επιβράδυνσης.

«Η ομαλότητα είναι εξίσου σημαντική με την ανάκτηση. Το σύστημα συντονίζει ηλεκτροκινητήρα, μπαταρία και φρένα ώστε η επιβράδυνση να παραμένει φυσική και προβλέψιμη.»

Γιατί η πόλη ευνοεί την ανάκτηση ενέργειας;

Η αστική οδήγηση περιλαμβάνει συνεχείς μεταβολές ταχύτητας, φανάρια, διασταυρώσεις και συχνές επιβραδύνσεις. Κάθε μία από αυτές τις φάσεις δημιουργεί μια νέα ευκαιρία για ανάκτηση μέρους της κινητικής ενέργειας. Σε έναν αυτοκινητόδρομο, όπου η ταχύτητα παραμένει για μεγάλα διαστήματα σχετικά σταθερή, οι αντίστοιχες ευκαιρίες είναι σαφώς λιγότερες.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα μέσα στην πόλη. Στην περίπτωση του AION V, για παράδειγμα, η επίσημη μικτή αυτονομία φτάνει έως τα 510 km WLTP, ενώ η αστική αυτονομία μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη. Η διαφορά αυτή προκύπτει από τον συνδυασμό χαμηλότερων ταχυτήτων, μειωμένων ενεργειακών απωλειών και συχνότερης ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση.

Γιατί η ανάκτηση δεν είναι πάντοτε ίδια;

Η ποσότητα ενέργειας που μπορεί να ανακτηθεί μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες. Όταν η μπαταρία βρίσκεται πολύ κοντά στο 100% της φόρτισης, το διαθέσιμο περιθώριο αποθήκευσης είναι μικρότερο και το σύστημα μπορεί να περιορίσει προσωρινά την ένταση της ανάκτησης. Αντίστοιχα, πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετική διαχείριση, με στόχο τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας και της προστασίας της μπαταρίας.

Ρόλο παίζουν επίσης η ταχύτητα του αυτοκινήτου, η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα, η ικανότητα της μπαταρίας να δεχθεί ενέργεια εκείνη τη στιγμή και η στρατηγική που έχει επιλέξει το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Η αναγεννητική πέδηση αποτελεί επομένως μια συνεχή συνεργασία μεταξύ ηλεκτροκινητήρα, μπαταρίας, BMS, ηλεκτρονικών ελέγχου και συμβατικού συστήματος πέδησης.

Τι επηρεάζει την ένταση της ανάκτησης;

01 Κατάσταση φόρτισης 02 Θερμοκρασία μπαταρίας 03 Ταχύτητα οχήματος 04 Ρύθμιση οδήγησης

AION V και AION UT στην ελληνική αγορά

Η τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας αποτελεί μέρος της ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής και των δύο μοντέλων GAC AION που διατίθενται στην Ελλάδα. Η βασική αρχή λειτουργίας είναι κοινή, ενώ η ένταση και ο τρόπος διαχείρισης της ανάκτησης προσαρμόζονται στη φιλοσοφία και στις ρυθμίσεις του κάθε μοντέλου.

AION V 75,26 kWh LFP | έως 510 km WLTP Στο Economy mode, το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο περιγράφει αυξημένο επίπεδο ανάκτησης και δυνατότητα οδήγησης single-pedal. AION UT 60 kWh LFP | έως 430 km WLTP Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές του μοντέλου περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενο σύστημα αναγεννητικής πέδησης, ώστε η ένταση ανάκτησης να προσαρμόζεται στις συνθήκες οδήγησης.

Στο AION V, η διαχείριση της ανάκτησης εντάσσεται στα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο του μοντέλου, το Economy mode αξιοποιεί υψηλό επίπεδο ανάκτησης ενέργειας και υποστηρίζει οδήγηση single-pedal, ιδιαίτερα χρήσιμη σε αστικές συνθήκες με συχνές επιβραδύνσεις.

Στο AION UT, οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενο σύστημα αναγεννητικής πέδησης, δίνοντας στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόζει την ένταση της ανάκτησης ανάλογα με τις συνθήκες και την προσωπική του προτίμηση.

«Στα AION V και AION UT, η ανάκτηση ενέργειας εντάσσεται στη συνολική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο αποδοτικότητα, ομαλή απόκριση και φυσική καθημερινή οδήγηση.»

Η ενέργεια ως μέρος μιας συνεχούς διαδρομής

Η αναγεννητική πέδηση δείχνει με καθαρό τρόπο πόσο διαφορετικά διαχειρίζεται την ενέργεια ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η ενέργεια που απαιτήθηκε για να κινηθεί το όχημα δεν μπορεί να ανακτηθεί στο σύνολό της. Ένα μέρος της, όμως, που διαφορετικά θα χανόταν κατά την επιβράδυνση, μπορεί να επιστρέψει στην μπαταρία και να αξιοποιηθεί ξανά.

Η αποδοτικότητα ενός σύγχρονου EV διαμορφώνεται έτσι από ένα σύνολο παραμέτρων: τη χωρητικότητα και τη χημεία της μπαταρίας, την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα, τη διαχείριση της θερμοκρασίας, το λογισμικό ελέγχου και την ικανότητα του αυτοκινήτου να ανακτά ενέργεια όπου αυτό είναι εφικτό. Στα AION V και AION UT, αυτή η λογική αποτελεί μέρος της συνολικής προσέγγισης της GAC AION στην ηλεκτροκίνηση και στην καθημερινή ενεργειακή αποδοτικότητα.