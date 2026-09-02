Καναδάς: Το «νησί-φάντασμα» επέστρεψε - Πώς εξηγούν οι αρχές την εξαφάνισή του

Την απρόσμενη επανεμφάνισή του έκανε το μικρό, δασώδες νησί που επιπλέει στα νερά μιας τεράστιας λίμνης στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά και το οποίο για μήνες είχε εξαφανιστεί από τα ίχνη του δορυφόρου.

Το ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε για πρώτη φορά στις αρχές Αυγούστου στη δεξαμενή Williston, τη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού της Βρετανικής Κολομβίας. Βαρκάρηδες που βρέθηκαν στην περιοχή κατέγραψαν σε βίντεο ένα κομμάτι γης με δέντρα και πυκνή βλάστηση να επιπλέει στην επιφάνεια του νερού.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά και των αρμόδιων αρχών.

A massive island covered with trees mysteriously appeared in a British Columbia’s Reservoir.



The floating land mass was estimated about 140 metres long and 70 metres wide.



Boaters are being warned to watch for floating trees 👀 pic.twitter.com/8abvn5ZOIy https://t.co/XpZFr9rNuH — John Luke (@yesknow) August 31, 2026

Πίστεψαν ότι πρόκειται για προϊόν ΑΙ

Ο Bob Gammer, εκπρόσωπος της BC Hydro, της κρατικής εταιρείας που διαχειρίζεται τη δεξαμενή και το κοντινό φράγμα, πληροφορήθηκε για το πλωτό νησί όταν είδε το βίντεο να κυκλοφορεί στα καναδικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά, όπως παραδέχθηκε, πίστεψε ότι επρόκειτο για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε. Ίσως να μην ήταν πραγματικό», ανέφερε.

Ωστόσο, οι αμφιβολίες διαλύθηκαν όταν η ομάδα του εντόπισε δορυφορική εικόνα της 21ης Ιουλίου, η οποία επιβεβαίωνε ότι το νησί υπήρχε πράγματι και βρισκόταν στη μέση της δεξαμενής, σε μια απομακρυσμένη περιοχή στο βόρειο τμήμα της επαρχίας.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, όμως, το νησί είχε εξαφανιστεί από το συγκεκριμένο σημείο.

Σε δορυφορική εικόνα που ελήφθη στις 5 Αυγούστου δεν υπήρχε κανένα ίχνος του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ερωτήματα για το τι είχε συμβεί.

«Απλώς δεν ξέραμε πού πήγε. Βυθίστηκε; Παρασύρθηκε σε κάποια άλλη γωνιά της δεξαμενής;», ανέφερε ο Gammer.

Το μυστήριο φαίνεται πλέον να έχει λυθεί. Σύμφωνα με την BC Hydro, το πλωτό νησί δεν βυθίστηκε ούτε εξαφανίστηκε, αλλά παρασύρθηκε από τα νερά και κατέληξε κοντά στην ακτή, περίπου 30 χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε αρχικά εντοπιστεί.

Η νέα θέση του επιβεβαιώθηκε από πρόσφατη δορυφορική εικόνα, αλλά και από μαρτυρίες πιλότων που πέταξαν πάνω από την περιοχή.

Οι εκτιμήσεις της BC Hydro αναφέρουν ότι το νησί έχει έκταση περίπου 9.800 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή περίπου ένα εκτάριο. Το μέγεθός του αντιστοιχεί περίπου σε ένα καναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου ή σε ενάμισι αμερικανικό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Πώς δημιουργήθηκε το πλωτό νησί

Το ερώτημα που παραμένει είναι πώς σχηματίστηκε.

Οι υπεύθυνοι της BC Hydro δεν έχουν καταλήξει σε απόλυτα βέβαιο συμπέρασμα, ωστόσο υπάρχει μια ισχυρή θεωρία. Το νησί πιθανότατα σχηματίστηκε σταδιακά, μέσα από τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων παρασυρόμενης ξυλείας.

Τα ξύλα φαίνεται πως δημιούργησαν μια φυσική βάση, πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν φυτά και δέντρα με την πάροδο των ετών. Όταν η κατασκευή αποκολλήθηκε από την ακτογραμμή, μετατράπηκε ουσιαστικά σε ένα τεράστιο πλωτό κομμάτι γης.

🚨DEVELOPING: A forested island the size of two NFL football fields mysteriously appeared in British Columbia's largest reservoir, then vanished.



Satellite imagery confirmed the landmass on July 21, floating in the Williston Reservoir about 100 kilometres west of the W.A.C.… pic.twitter.com/rgZQC8KiIC — Qeeb (@Qeeb_1) August 31, 2026

Ο Gammer εκτιμά ότι η αποκόλληση πιθανότατα σημειώθηκε φέτος, καθώς η στάθμη του νερού στη δεξαμενή έφτασε σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2012.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Στη λίμνη Chippewa του Ουισκόνσιν, για παράδειγμα, υπάρχει ένας γνωστός πλωτός σχηματισμός με την ονομασία «Forty Acre Bog». Εκτιμάται ότι προέκυψε από τμήματα βάλτου που αποκολλήθηκαν από τον πυθμένα της λίμνης και ανέβηκαν στην επιφάνεια.

Οι πλωτοί αυτοί σχηματισμοί φιλοξενεί διάφορα είδη άγριας ζωής, μεταξύ άλλων βατράχους και σαλαμάνδρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ντόπιοι βαρκάρηδες επιχειρούν να τα μετακινήσουν, ώστε να μην παρασυρθούν προς κοντινές γέφυρες και δημιουργήσουν προβλήματα.

Ωστόσο, το πλωτό νησί της Βρετανικής Κολομβίας θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακό λόγω του μεγέθους του και των μεγάλων δέντρων που έχουν αναπτυχθεί πάνω του.

Το νησί έχει έκταση περίπου 12.000 τετραγωνικών μέτρων και δεν αποτελεί απλώς έναν σωρό από ξύλα. Πάνω του έχουν αναπτυχθεί κωνοφόρα και πλατύφυλλα δέντρα, ενώ σύμφωνα με παρατηρήσεις στην περιοχή φιλοξενεί πουλιά και μικρά ζώα. Το ριζικό σύστημα που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού ενδέχεται, μάλιστα, να δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για ψάρια.

Ο Gammer παρομοίασε τις συνθήκες ανάπτυξης των δέντρων με ένα είδος υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς έχουν στη διάθεσή τους άφθονο νερό και ένα πλούσιο οργανικό υπόστρωμα που προέρχεται από την αποσύνθεση της ξυλείας.

«Μην επιχειρήσετε να ανεβείτε»

Παρά το εντυπωσιακό θέαμα, οι αρχές προειδοποιούν όσους ενδεχομένως επιχειρήσουν να αναζητήσουν το πλωτό νησί, να μην επιχειρήσουν να ανέβουν επάνω σ' αυτό.

Ο Gammer ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για σταθερή κατασκευή και συνέστησε στους επισκέπτες να μην επιχειρήσουν να πατήσουν πάνω του.

«Μείνετε μακριά από το νησί. Θα μπορούσε να διαλυθεί», προειδοποίησε.

Το απομακρυσμένο σημείο όπου βρίσκεται σημαίνει ότι πιθανότατα ελάχιστοι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά. Για όσους, ωστόσο, αποφασίσουν να το αναζητήσουν, η προειδοποίηση των αρχών είναι σαφής: η εντυπωσιακή αυτή «πλωτή γη» μπορεί να μην είναι καθόλου ασφαλής.

Το παράξενο θέαμα, πάντως, έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να αστειεύονται ακόμη και για το ποιος θα μπορούσε να… διεκδικήσει το νέο, πλωτό κομμάτι γης.

Πηγή: skai.gr