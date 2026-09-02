Ιράν: Προαναγγέλλει «σθεναρή» απάντηση μετά το πολύνεκρο αμερικανικό πλήγμα στο Κουχεστάκ

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει μετά το πλήγμα σε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει «με σθεναρότητα» μετά το πλήγμα σε κατοικία στο Κουχεστάκ, στην επαρχία Ορμουζγκάν, στη νότια παράκτια ζώνη της χώρας, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ ανέφερε ότι περισσότεροι από 50 άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από το πλήγμα στο Κουχεστάκ, βόρεια της πόλης Σιρίκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος ενέταξε την επίθεση σε μια ευρύτερη σειρά πληγμάτων σε Μιναμπ, Λαμέρντ, στο νησί Κεσμ και σε άλλες περιοχές.

«Ο κατάλογος των θηριωδιών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του ιρανικού έθνους έχει πλέον ολοκληρωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαγαΐ άσκησε επίσης κριτική σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς που, όπως είπε, παραμένουν σιωπηλοί ή επιχειρούν να δικαιολογήσουν τέτοιες επιθέσεις.

«Η σιωπή τους δεν είναι ουδετερότητα», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι όσοι επιλέγουν να μη μιλήσουν «δεν θα μείνουν αύριο ανεπηρέαστοι από τις συνέπειες».

Πηγή: newsbomb.gr