Συμφώνησε με τους Πέλικανς ο Μόσλι

Σύμφωνα με το ESPΝ ο Τζαμάλ Μόσλι θα είναι ο νέος τεχνικός των Πέλικανς. Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο πρώην προπονητής των Μάτζικ θα υπογράψει συμβόλαιο πέντε ετών με την ομάδας της Νέας Ορλεάνης.
Στον οργανισμό του Σαν Φρανσίσκο θεωρούν πως ο Μοσλι είναι ο καταλληλότερος για την θέση αυτή και πιστεύουν στην δουλειά που είχε δείξει στους Μάτζικ τα τελευταία πέντε χρόνια.
Τη φετινή σεζόν η Μάτζικ τερμάτισαν στην 8η θέση και έφτασαν πολύ κοντά στο να κάνουν την έκπληξη σε ολόκληρη τη λίγκα αφού προηγήθηκαν με 3-1 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs απέναντι στους πρωτοπόρους Πίστονς.
Sources said top Pelicans officials maintained consistent communication with Mosley since he was dismissed by the Magic on May 4 and the sides formally met in person last week at the NBA draft combine in Chicago.— Shams Charania (@ShamsCharania) May 18, 2026
