Συμφώνησε με τους Πέλικανς ο Μόσλι

Σύμφωνα με το ESPΝ ο Τζαμάλ Μόσλι θα είναι ο νέος τεχνικός των Πέλικανς. Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο πρώην προπονητής των Μάτζικ θα υπογράψει συμβόλαιο πέντε ετών με την ομάδας της Νέας Ορλεάνης.

Στον οργανισμό του Σαν Φρανσίσκο θεωρούν πως ο Μοσλι είναι ο καταλληλότερος για την θέση αυτή και πιστεύουν στην δουλειά που είχε δείξει στους Μάτζικ τα τελευταία πέντε χρόνια.

Τη φετινή σεζόν η Μάτζικ τερμάτισαν στην 8η θέση και έφτασαν πολύ κοντά στο να κάνουν την έκπληξη σε ολόκληρη τη λίγκα αφού προηγήθηκαν με 3-1 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs απέναντι στους πρωτοπόρους Πίστονς.