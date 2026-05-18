Ο Αντρέα Τρινκιέρι «έσωσε» τις ακαδημίες της Κρεμόνα από την διάλυση

Ο Αντρέα Τρινκιέρ προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση, καθώς ο Ιταλός προπονητής έκανε τα πάντα για να σώσει τις ακαδημίες της Κρεμόνα από διάλυση.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι είναι έτοιμος να αναλάβει τον σχεδιασμό του νέου ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ωστόσο ο Ιταλός τεχνικός ασχολείται και με άλλα ζητήματα που δεν αφορούν τον Δικέφαλο του Βορρά.

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος τεχνικός ανέλαβε δράση για να «σώσει» τα 250 παιδιά που στελεχώνουν τις ακαδημίες της Κρεμόνα τα οποία θα έμεναν χωρίς μπασκετική «στέγη», καθώς η ιταλική ομάδα θα μετακομίσει στην Ρώμη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «Giornata Tipo»:

«Η Βανόλι Κρεμόνα έπαυσε τις δραστηριότητές της, στο τέλος του πρωταθλήματος. Αυτό που ξεχνάμε σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ότι εκτός από την πρώτη ομάδα, οι σύλλογοι έχουν και πολλά περισσότερα, όπως τις ακαδημίες τους. Τα τμήματα υποδομής της υπήρξαν σε εξαιρετικό επίπεδο, τώρα όμως 250 παιδιά και 250 οικογένειες έμειναν χωρίς ομάδα.



Ο Αντρέα Τρινκιέρι γεννήθηκε στο Μιλάνο, έζησε όμως για χρόνια στην Κρεμόνα και δέθηκε με την πόλη επειδή η Τριμπόλντι Σορεσίνα ήταν η πρώτη ομάδα που προπόνησε, το 2004, στην Α2. Τώρα, είναι πολύ κοντά στο να σώσει όλη την ακαδημία της ομάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε αυτά τα 250 παιδιά να παίξουν ξανά στην ίδια τους την πόλη.



Πήγε από πόρτα σε πόρτα, κατάφερε να ενεργοποιήσει τοπικές επιχειρήσεις και τον ιδιοκτήτη Άλντο Βανόλι, τον έπεισε για τον στόχο του. Εκτός αυτού, θέλει να δημιουργήσει μια αληθινή Ακαδημία Μπάσκετ με όραμα, με σχέδιο, με μεθοδολογία σαν αυτή που έχει δει στην καριέρα του στο εξωτερικό και ειδικά στη Ζάλγκιρις, η οποία έχει μία από τις καλύτερες ακαδημίες στον κόσμο.



Ένας σπουδαίος προπονητής, μια εκπληκτική κίνηση: για το μπάσκετ, για την Κρεμόνα και όχι μόνο».