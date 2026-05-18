Οι παίκτες του ΝΒΑ απαντούν για το που θα αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την επόμενη σεζόν

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Αthletic παίκτες του ΝΒΑ απαντούν σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την ερχόμενη σεζόν στο ΝΒΑ, με τους περισσότερους από αυτούς να δείχνουν παραμονή στους Μπακς.

Πολλοί θεωρούν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς και οι φήμες για τον Έλληνα σταρ αναφορικά με το μέλλον του έχουν φουντώσει.

Δεν υπάρχει ακόμη καμία βεβαιότητα για το πού θα ξεκινήσει ο Γιάννης τη σεζόν 2026-27, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με το Μιλγουόκι.

Σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε το The Athletic , 151 παίκτες του NBA ρωτήθηκαν πού πιστεύουν ότι θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν ο Αντετοκούνμπο. Παραδόξως, σχεδόν οι μισοί από αυτούς, το 45,7%, δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι θα παραμείνει στους Bucks.

Οι Μαϊάμι Χιτ κατατάχθηκαν ως ο δεύτερος πιο πιθανός προορισμός με 23,2% των ψήφων, ενώ οι Νιου Γιορκ Νικς τερμάτισαν τρίτοι με 16,6%.

Πλήρη αποτελέσματα δημοσκόπησης:

1. Μιλγουόκι Μπακς - 45,7%

2. Μαϊάμι Χιτ - 23,2%

3. Νιου Γιορκ Νικς - 16,6%

4. Λος Άντζελες Λέικερς - ​​3,3%

5-6. Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς - 2%

5-6. Μινεσότα Τίμπεργουλβς - 2%

7-8. Χιούστον Ρόκετς - 1,3%

7-8. Τορόντο Ράπτορς - 1,3%