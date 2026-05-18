Νέα θύματα του δικτύου Έπσταϊν στη Γαλλία: Άνοιξε έρευνα για εμπορία ανθρώπων

Η Γαλλία ξεκίνησε έρευνα για εμπορία ανθρώπων μετά τη δημοσιοποίηση του τελευταίου πακέτου εγγράφων.

Έρευνα ξεκίνησε η Γαλλία για εμπορία ανθρώπων μετά τη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης των αρχείων της υπόθεσης του διαβόητου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν τον Ιανουάριο.

Η κορυφαία εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, δήλωσε ότι περίπου 20 πιθανά θύματα επικοινώνησαν με τις αρχές αφού κάλεσε δημόσια πιθανά θύματα να μιλήσουν τον Φεβρουάριο. Ορισμένα ήταν ήδη γνωστά στους ερευνητές, ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL.

«Όμως είχαμε και νέα θύματα που εμφανίστηκαν, άτομα που δεν γνωρίζαμε καθόλου. Είναι περίπου 10», πρόσθεσε.

«Η επιλογή που έχουμε κάνει προς το παρόν είναι να ακούσουμε αυτά τα θύματα», είπε.

«Ένας αριθμός από αυτά βρίσκεται στο εξωτερικό, οπότε οι ερευνητές προσπαθούν να οργανώσουν συναντήσεις όταν μπορούν να έρθουν στο Παρίσι.»

Η Γαλλία ξεκίνησε έρευνα για εμπορία ανθρώπων μετά τη δημοσιοποίηση του τελευταίου πακέτου εγγράφων από την έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Έπσταϊν. Οι ερευνητές τα εξετάζουν αναζητώντας ονόματα που αναφέρονται από φερόμενα θύματα.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται γυναίκες που είχαν καταθέσει στις έρευνε κατά του πρώην επικεφαλής τυ ευρωπαϊκού πρακτορείου μοντέλων Ζεράλ Μαρί και του ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ.

Δεκαπέντε γυναίκες κάλεσαν τη Γαλλία να ερευνήσει πιθανές διασυνδέσεις του Μαρί με τον Έπσταϊν τον Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν τον Μπρουνέλ το 2020 μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικες και προμήθευε θύματα στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο. Ο ίδιος βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2022.

Πηγή: ethnos.gr