Παναθηναϊκός: Ετοιμοπόλεμος ενόψει Game 5, αναχωρεί την Τρίτη για τη Βαλένθια

Με μοναδικό το γνωστό πρόβλημα του Κώστα Σλούκα ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα (11/5). Προπονείται την Τρίτη (12/5) στο «T-Center» κι αναχωρεί για την Ισπανία για τον «τελικό» με τη Βαλένθια (13/5, 22:00).

Χωρίς κάποιο απρόοπτο συνεχίζεται η προετοιμασία των «πράσινων» ενόψει του Game 5 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει μόνο τον Σλούκα στην προπόνηση της Δευτέρας.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στον μηνίσκο και φυσικά θα είναι εκτός για το ματς με τη Βαλένθια.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» θα προπονηθούν στο «T-Center» και το πρωί της Τρίτης και στη συνέχεια η «πράσινη» αποστολή θα αναχωρήσει για την Ισπανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν θα ναυλώσει τσάρτερ στο οποίο θα βρίσκονται μόνο τα μέλη της ομάδας και δεν θα υπάρχει κόσμος στη συγκεκριμένη πτήση.

Στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» είναι ήδη σε mood τελικού κι επιθυμούν οι παίκτες να είναι πλήρως συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση που θα κρίνει τη συμμετοχή τους στο Final Four της Αθήνας.