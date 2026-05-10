Α1 Γυναικών: Κορυφαία αμυντικός η Κάρτερ

Η Σα Κάρτερ του Παναθλητικού αναδείχθηκε η κορυφαία αμυντικός της Α1 Γυναικών για τη σεζόν 2025-26.

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ολοκληρώθηκε και η αγωνιστική περίοδος «κλείνει» με την ανάδειξη των καλύτερων παικτριών.

Όπως ανακοινώθηκε, κορυφαία αμυντικός του πρωταθλήματος αναδείχθηκε η Σα Κάρτερ, η οποία αγωνίστηκε στον Παναθλητικό.

Η Σα Κάρτερ, έναν χρόνο μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στο πρωτάθλημα της Α1, εφέτος επέστρεψε φορώντας ξανά τη φανέλα του Παναθλητικού, επιβεβαιώνοντας άλλη μία φορά την αγωνιστική ποιότητα και προσωπικότητα της.

Η Αμερικανίδα παίκτρια, η οποία αγωνίζεται στο WNBA με τις Φοίνιξ Μέρκιουρι, αν και δεν ήταν παρούσα στο πρωτάθλημα της Α1 από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, έγινε γρήγορα μία από τις πρωταγωνίστριες όχι μόνο στην επίθεση (ολοκλήρωσε τη σεζόν με μ.ο 19.2 πόντους), αλλά και στην άμυνα. Ήταν η δεύτερη παίκτρια της ομάδας της στα ριμπάουντ (143) και στα κλεψίματα (41), αλλά κι εκείνη που αρκετές φορές ανέλαβε τις δύσκολες αμυντικές αποστολές.