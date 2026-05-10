Σ. Πρινς, Α. Πρινς και Χριστινάκη οι καλύτερες παίκτριες ανά θέση

Η Σεντόνα Πρινς αναδείχθηκε η καλύτερη σέντερ της Α1 Γυναικών, η Αλέξις Πρινς η καλύτερη φόργουορντ και η Ελεάννα Χριστινάκη η καλύτερη γκαρντ.

Αθλήτριες που πρωταγωνίστησαν στο πρωτάθλημα. Παίκτριες που ηγήθηκαν της πορείας των ομάδων τους. Γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους μέσα στο παρκέ!

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω του έντονες στιγμές, σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά και πρόσωπα που ξεχώρισαν για το ταλέντο, τη μαχητικότητα, την αγωνιστική τους προσωπικότητα και την -σε κάποιες περιπτώσεις- αθόρυβη δουλειά τους μέσα στο γήπεδο.

Η εφετινή αγωνιστική περίοδος «κλείνει» με την ανάδειξη των κορυφαίωναθλητριών που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα μέχρι την ολοκλήρωσή του, των καλύτερων παικτριών ανά θέση, εκείνων που ξεχώρισαν βάσει στατιστικής, αλλά και όσων απαρτίζουν τις καλύτερες πεντάδες.

Οι κορυφαίες παίκτριες αναδείχθηκαν έπειτα από ψηφοφορία των προπονητών-τριών και των παικτριών των ομάδων, σε συνδυασμό με το επίσημο σύστημα αξιολόγησης του πρωταθλήματος.

Καλύτερη Σέντερ (Center of the Year)

Σεντόνα Πρινς (Παναθηναϊκός)

Η Σεντόνα Πρινς ήταν η κορυφαία σε απόδοση αλλά και σε αριθμούς παίκτρια του Παναθηναϊκού, ολοκληρώνοντας την σεζόν με μ.ο. 13.8 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.0 ασίστ. Η Αμερικανίδα σέντερ, στη διάρκεια του εφετινού πρωταθλήματος έπαιξε σε 23 αγώνες και πέτυχε 317 πόντους, με μ.ο. ποσοστό ευστοχίας 81.5% στις βολές και 70.5% στα δίποντα. Επίσης, πήρε 174 ριμπάουντς, είχε 41 κοψίματα και μ.ο. 20.8 στο σύστημα αξιολόγησης.

Καλύτερη Γκαρντ (Guard of the Year)

Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)

H Ελεάννα Χριστινάκη, η καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, ήταν και η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, αφήνοντας πίσω τις Αμερικανίδες συμπαίκτριές της, Σιέρα Τζόνσον και Νόζια Γουλφολκ στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα. Η διεθνής γκαρντ/φόργουορντ στη διάρκεια του πρωταθλήματος έπαιξε σε 18 αγώνες και πέτυχε 343 πόντους, με μ.ο ποσοστό ευστοχίας 82.9% στις βολές, 57.5% στα δίποντα, 43.4% στα τρίποντα και είχε 19.3 στο σύστημα αξιολόγησης.



Καλύτερη Φόργουορντ (Forward of the Year)

Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός Qualco)

Πολυτιμότερη παίκτρια της αγωνιστικής περιόδου, MVP του τελικού του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας και μία εκ των πρωταγωνιστριών στην ευρωπαϊκή πορεία του Αθηναϊκού Qualco στο EuroCup, η Αλέξις Πρινς ήταν πρώτη σκόρερ και πρώτη ριμπάουντερ της ομάδας της. Η Αμερικανίδα φόργουορντ την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 έπαιξε σε 16 αγώνες και πέτυχε συνολικά 229 πόντους με μ.ο. ποσοστό ευστοχίας 80% στις βολές, 48% στα δίποντα και 47.4% στα τρίποντα. Επίσης πήρε 109 ριμπάουντς και είχε 17.2 στο σύστημα αξιολόγησης.