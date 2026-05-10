Οι Καβαλίερς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Πίστονς και μείωσαν στο 2-1

Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς λύγισαν τους Πίστονς με 116-109, μειώνοντας τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολής στο 2-1.

Οι γηπεδούχοι έχοντας χάσει δύο ματς στην έδρα των Πίστονς, μπήκαν στο ματς αποφασισμένοι για απαντήσεις και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 32-30, ενώ με επί μέρους 32-18 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 16 πόντων (64-48).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν την εικόνα του αγώνα, με τους Πίστονς να κάνουν επί μέρους 19-33 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μπαίνοντας ξανά στο παιχνίδι, αφού μείωσαν την διαφορά στους δύο πόντους (83-81), μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε θρίλερ.

Με τους Πίστονς να έχουν μπει γερά στην διεκδίκηση της νίκη, οι Καβαλίερς έψαχναν λύσεις και εκεί μίλησαν οι ηγέτες τους, με τον Τζέιμς Χάρντεν αρχικά και τον Ντόνοβαν Μίτσελ στη συνέχεια να σημειώνουν καθοριστικά καλάθια, με τους γηπεδούχους στο φινάλε να πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη.

O Nτόνοβαν Μίτσελ με 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ από την πλευρά των Ντιτρόιτ Πίστονς ξεχώρισε ο Κέιντ Κάνινγχαμ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

