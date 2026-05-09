Το απίστευτο τρίποντο του Λουκόσιους που… κλείδωσε τη νίκη της Ρίτας (vid)

Δείτε το απίστευτο τρίποντο του Σιμόνας Λουκόσιους στην παράταση που... κλείδωσε τη νίκη της Ρίτας κόντρα στην ΑΕΚ στον τελικό του BCL.

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη για 30 λεπτά απέναντι στην Ρίτας, όμως στο τέλος ο Σιμόνας Λουκόσιους… πήρε φωτιά και οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή και στο τρόπαιο

O 24χρονος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, ευστοχώντας σε 7/10 τρίποντα! Μάλιστα, το τελευταίο ήρθε με 3:23 να απομένουν στην παράταση. Πιο συγκεκριμένα, παρά την άμυνα του Μπάρτλεϊ και παρά το γεγονός πως έπεφτε, κατάφερε να ευστοχήσε και να κάνει το 80-88.

