Μπαρτσελόνα: Ο Νούνιες... έπιασε τον Καλάθη με την εμφάνιση κόντρα στην Μπούργκος

Η Μπαρτσελόνα αναμετρήθηκε με την Μπούργκος για την ACB και πήρε μία εύκολη νίκη με 91-76. Ο Χουάν Νούνιες έμεινε στο παρκέ για 27:10 και μέτρησε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Έτσι, έγινε ο πρώτος παίκτης των «Μπλαουγκράνα» που έχει 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε ένα ματς πρωταθλήματος μετά τον Νικ Καλάθη. Ακόμη, έγινε ο πρώτος παίκτης από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα με αυτά τα νούμερα μετά τον Ροντρίγκο Ντε Λα Φουέντε.

Μετά τον αγώνα τόνισε το πόσο όμορφο και ξεχωριστό είναι να παίζει στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» και υπογράμμισε πως η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πρέπει να συνεχίσει με το ίδιο μομέντουμ.

«Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε το μομέντουμ και να κερδίζουμε αγώνες. Είναι ξεκάθαρο πως το να παίζεις στο Παλάου είναι όμορφο και ξεχωριστό. Οι οπαδοί μας πάντα μας υποστηρίζουν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εκτιμάμε» ανέφερε.