Προχωράει την υπόθεση του 16άχρονου Σπανού ο ΠΑΟΚ (vid)!

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Αγνωστες υποθέσεις», ο «Δικέφαλος του Βορρά» κυνηγάει την υπόθεση του Γιάννη Σπανού από την ΔΕΚΑ.

Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα, κοιτάει την αμέσως επόμενη μέρα, κοιτάει, όμως, και το απώτερο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό και όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Αγνωστες υποθέσεις» ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει βάλει στο στόχαστρο τον 16άχρονο, Γιάννη Σπανό, ο οποίος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά ταλέντα.

Τον Σπανό έχουν πλησιάσει μεγάλες ομάδες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, και ανάμεσα σε όλες αυτές τις ομάδες είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και προσπαθεί να τον κάνει δικό του. Με μπόλικες ελπίδες να τα καταφέρει.