Ανατροπή με Ντιαλό: «Έκλεισε στο Ντουμπάι» γράφουν οι Καταλανοί!

Οι φήμες γύρω από το μέλλον του Άλφα Ντιάλο έχουν φουντώσει και όπως όλα δείχνουν τα δεδομένα ανατρέπονται για την επόμενη ομάδα της καριέρας του.
Ο Αμερικανός άσος όλα έδειχναν πως είχε συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, ωστόσο Καταλάνικά δημοσιεύματα δείχνουν ανατροπή στην υποθέση.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο Άλφα Ντιάλο «έκλεισε» στην Ντουμπάι BC, η οποία όπως φαίνεται σχεδιάζει από τώρα την επόμενη μέρα της, έχοντας μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι.
