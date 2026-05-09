Ρέντικ: «Σε σερί 32-14 οι Θάντερ εκτέλεσαν 14 βολές»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του Game 3 των Λέικερς με τους Θάντερ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε ένα σερί που έτρεξαν οι «Κεραυνοί».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται πίσω με 2-0 κόντρα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία.

Ενόψει του τρίτου αγώνα της σειρά των ημιτελικών της Δύσης, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ μίλησε για το σερί που έτρεξαν οι «Κεραυνοί» με 14 βολές και τόνισε τα δύο πράγματα που πρέπει να κάνει η ομάδα του.

«Ήταν στο +9 στα λεπτά χωρίς τον Σάι και μετά στο δεύτερο ημίχρονο μας διέλυσαν. 32-14, επτά λάθη, εκτέλεσαν 14 βολές σε αυτό το διάστημα. Θα δούμε τα σχήματα, θα δούμε τα πάντα για να βρούμε τρόπο να βελτιωθούμε σε αυτά τα λεπτά.

Βλέπουμε μερικές τάσεις και πρέπει να επιστρέψουμε στα δύο κλειδιά που είχαμε απέναντι στους Ρόκετς, τα οποία είναι να φροντίζουμε την μπάλα και το box out. Κάθε φορά που παίρνουν επιθετικό ριμπάουντ σκοράρουν» ανέφερε.